Scilla, al via gli interventi di disinfestazione su tutto il territorio comunale

Prenderanno il via dalla serata di lunedì prossimo gli interventi di disinfestazione adulticida programmati sul territorio comunale di Scilla. Le operazioni interesseranno sia il centro sia le frazioni e saranno effettuate nelle ore notturne dalla ditta incaricata. A darne comunicazione è l’amministratore comunale Francesco Catalano, che ha sottolineato come il servizio sia stato considerato prioritario nonostante le difficoltà economiche e finanziarie dell’Ente.

Disinfestazione a Scilla e nelle frazioni

Il programma degli interventi prevede una prima fase nella notte di lunedì 3 agosto, dalle ore 23.30 alle 3.30, nelle aree di Scilla e Favazzina. La seconda fase è invece prevista nella notte di martedì 4 agosto, sempre dalle ore 23.30 alle 3.30, nelle frazioni di Melia e Solano. Le operazioni avranno carattere capillare e saranno finalizzate al contenimento degli insetti adulti, con particolare attenzione alla tutela dell’igiene ambientale e della salute pubblica.

La tutela della salute pubblica resta una priorità

Nel messaggio rivolto ai cittadini, Catalano ha evidenziato che l’amministrazione ha deciso di garantire il servizio anche in un contesto segnato da criticità economiche. Secondo quanto spiegato, la tutela della salute e dell’igiene ambientale non può essere considerata una spesa secondaria, ma rappresenta un dovere nei confronti della comunità e di quanti scelgono di visitare il territorio. L’Ente avrebbe quindi lavorato per reperire le risorse necessarie, ritenendo indispensabile mantenere al primo posto la sicurezza sanitaria dei cittadini anche in una fase di difficoltà finanziaria.

Le precauzioni da adottare durante gli interventi

Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni e ridurre al minimo ogni possibile disagio, l’amministrazione invita la popolazione a osservare alcune semplici cautele nelle fasce orarie interessate. Durante i trattamenti sarà necessario tenere chiuse porte e finestre, fare rientrare in casa gli animali domestici ed evitare di lasciare all’aperto panni stesi o generi alimentari. La collaborazione dei residenti viene considerata fondamentale per agevolare il lavoro della ditta incaricata e garantire che gli interventi possano svolgersi in condizioni di sicurezza.

L’appello alla collaborazione dei cittadini

L’amministrazione comunale richiama infine l’importanza della partecipazione della comunità, sottolineando come la disinfestazione rappresenti un intervento utile non solo sotto il profilo sanitario, ma anche per il decoro e il benessere complessivo del paese. “Cari concittadini, desidero informarvi personalmente che, a partire dalla serata di lunedì prossimo, daremo il via a una serie di interventi capillari di disinfestazione adulticida che interesseranno l’intero territorio comunale, dal centro alle frazioni”, ha comunicato Francesco Catalano. L’invito rivolto alla popolazione è quello di rispettare le indicazioni fornite e di collaborare per il buon esito delle operazioni previste su tutto il territorio comunale.