Scienza, competenze e parità: “cosa ci insegna la Scuola Estiva di Astronomia di Riace”

Si è aperta a Riace la XXXI Scuola Estiva di Astronomia e Astrofisica, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Società Astronomica Italiana, dall’INAF e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. A rappresentare immediatamente la portata dell’iniziativa sono soprattutto i numeri: sono state presentate 64 richieste per appena 24 posti disponibili in presenza, mentre gli iscritti alla partecipazione a distanza sono stati 78, con il completo esaurimento dei posti. Un’adesione che, secondo la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Simona Caracciolo, non può essere interpretata come la semplice affluenza rituale a un evento simbolico, ma come il segnale di una domanda concreta proveniente dal territorio e dall’intero sistema scolastico, sempre più interessato a una formazione qualificata nelle materie STEM.

La formazione scientifica come strumento per ridurre il divario di genere

La Consigliera di Parità richiama in particolare l’attenzione sulla partecipazione femminile ai percorsi scientifici e tecnologici, sottolineando il ruolo che la formazione degli insegnanti può svolgere nel contrasto agli stereotipi di genere. “Dal punto di vista della parità di genere, questo dato merita un’attenzione specifica. Le materie scientifiche restano l’ambito in cui il divario di genere si manifesta più precocemente e più silenziosamente: non per mancanza di talento, ma per la persistenza di modelli, aspettative e narrazioni che orientano le ragazze altrove già dalla scuola media. Un evento come questo — che porta l’astrofisica, la ricerca, il metodo scientifico dentro le aule attraverso la formazione dei docenti — è uno degli strumenti più concreti per intervenire su quel divario, perché agisce a monte: forma chi forma”.

Patrizia Caraveo e il valore della rappresentanza femminile

Un significato particolare viene attribuito anche alla presenza della professoressa Patrizia Caraveo, Presidente della Società Astronomica Italiana, chiamata a guidare la conferenza inaugurale della Scuola Estiva. Una partecipazione che, secondo Caracciolo, assume un valore che va oltre l’aspetto istituzionale, offrendo alle studentesse un modello femminile autorevole nel mondo dell’astronomia e della ricerca scientifica.

“La presenza della professoressa Patrizia Caraveo, Presidente della Società Astronomica Italiana, alla guida della conferenza inaugurale non è un dettaglio protocollare. È un segnale pubblico di rappresentanza che vale quanto molte policy: le ragazze che si affacciano a queste discipline hanno bisogno di vedere donne che le guidano, non solo che le studiano.

I dati sulla presenza delle donne nei percorsi STEM

I numeri, del resto, dicono che non si tratta di un tema astratto. Secondo l’Anagrafe Nazionale degli Studenti, le donne rappresentano circa il 39% degli immatricolati nei corsi STEM in Italia; tra i 25 e i 34 anni, le laureate in materie scientifico-tecnologiche restano circa la metà dei laureati uomini (16,5% contro 38,1%, dati Istat). Non è un problema di merito: le indagini Deloitte mostrano che la maggior parte delle ragazze che rinunciano a un percorso STEM lo fa perché scoraggiata dal proprio contesto — famiglia, scuola, immaginario collettivo — prima ancora di provarci. È esattamente qui che un evento come la Scuola di Riace incide: formando i docenti che, ogni giorno, possono confermare o smontare quello stereotipo in aula.

Il tema, evidenzia la nota, non riguarda dunque le capacità o il merito delle studentesse, ma il contesto culturale e sociale nel quale maturano le loro scelte. Famiglie, scuola e modelli collettivi possono infatti orientare le ragazze lontano dalle discipline scientifiche ancora prima che abbiano la possibilità di misurarsi realmente con esse.

In questo quadro, la Scuola Estiva di Astronomia e Astrofisica di Riace interviene su un livello considerato decisivo: quello della preparazione dei docenti, che all’interno delle aule possono contribuire a rafforzare oppure a superare stereotipi consolidati.

L’orientamento scolastico al centro delle pari opportunità

Il mio impegno come Consigliera di Parità non si esaurisce nella cornice del lavoro e della contrattazione: riguarda anche l’orientamento, la formazione, le scelte che si compiono — o non si compiono — nell’adolescenza, quando si decide, spesso inconsapevolmente, chi potrà permettersi di sognare una carriera scientifica. Iniziative come la Scuola di Riace, arrivata alla trentunesima edizione, dimostrano che quando il territorio investe con continuità nella qualità della formazione, i risultati — in termini di partecipazione e di credibilità istituzionale — arrivano.

La trentunesima edizione della manifestazione rappresenta così anche il risultato di un investimento continuativo nella formazione scientifica e nell’aggiornamento del personale scolastico. La risposta registrata, con richieste superiori alla disponibilità dei posti, viene indicata come una conferma della credibilità raggiunta dall’iniziativa e dalla rete istituzionale che la sostiene.

L’obiettivo: avvicinare le ragazze calabresi alla ricerca scientifica

Il merito va a chi da anni tiene in piedi questo percorso, dalla direzione scientifica alla rete dei partner nazionali. Il compito di chi, come me, si occupa di pari opportunità è far sì che ogni ragazza calabrese sappia che quella cattedra, quel telescopio, quella ricerca sono anche — e soprattutto — suoi”.

Il messaggio conclusivo della Consigliera di Parità è rivolto soprattutto alle ragazze calabresi, affinché possano riconoscere nell’astronomia, nell’astrofisica e più in generale nella ricerca scientifica una possibilità concreta di formazione e di futuro professionale, senza considerare cattedre, laboratori e telescopi come ambiti riservati prevalentemente agli uomini.