“Scatola Sonora” porta la musica in dieci scuole calabresi: coinvolti oltre 3.000 studenti

Oltre 3.000 studenti coinvolti, diciotto appuntamenti e dieci istituzioni scolastiche raggiunte nelle province di Catanzaro e Cosenza. Sono i numeri dell’edizione 2026 di “Scatola Sonora – Filiera Artistico-Musicale”, il progetto organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”, sotto la direzione artistica del M° Pietro De Fazio e la direzione della Dott.ssa M° Valentina Currenti. L’iniziativa, conclusasi con grande successo, ha portato la musica direttamente nelle scuole attraverso un articolato programma di concerti itineranti e attività di orientamento. L’obiettivo è stato quello di educare i giovani all’ascolto consapevole, promuovere la cultura musicale e avvicinare gli studenti ai percorsi di alta formazione artistica e musicale offerti dal Conservatorio.

Dal 15 aprile al 27 maggio 2026 sono stati realizzati diciotto appuntamenti in dieci istituzioni scolastiche, con la partecipazione di oltre 3.000 alunni della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Protagonisti della rassegna sono stati gli allievi e i docenti del Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”, che hanno proposto concerti delle classi di oboe, flauto, violino, clarinetto, chitarra e corno. Il programma ha compreso anche le esibizioni dell’Ottetto di Sassofoni “Saverio Arlia” e le attività dei Dipartimenti di Jazz, Musica da Camera e Canto e Teatro Musicale.

Determinante per il successo della manifestazione è stata la collaborazione delle istituzioni scolastiche coinvolte, dei dirigenti e dei docenti referenti, che hanno condiviso gli obiettivi del progetto e favorito la piena partecipazione degli studenti. Il Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” ha rivolto un sentito ringraziamento ai dirigenti scolastici e ai referenti che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa:

Liceo Musicale “Campanella-Fiorentino” di Lamezia Terme : dirigente Dott.ssa Susanna Mustari; referente Prof. Daniele Augruso.

: dirigente Dott.ssa Susanna Mustari; referente Prof. Daniele Augruso. I.C. “Ardito-Don Bosco” di Lamezia Terme : dirigente Dott.ssa Teresa Goffredo; referente Prof.ssa Luana Ruberto.

: dirigente Dott.ssa Teresa Goffredo; referente Prof.ssa Luana Ruberto. I.C. “Gatti-Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme : dirigente Dott.ssa Antonella Mungiardo; referenti Prof. Vittorio Viscomi, per il Plesso Manzoni, e Prof. Francesco Servidone, per il Plesso Gatti.

: dirigente Dott.ssa Antonella Mungiardo; referenti Prof. Vittorio Viscomi, per il Plesso Manzoni, e Prof. Francesco Servidone, per il Plesso Gatti. I.C. “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme : dirigente Dott.ssa Maria Angela Bilotti; referente Prof.ssa Anna Russo.

: dirigente Dott.ssa Maria Angela Bilotti; referente Prof.ssa Anna Russo. I.C. “Perri-Pitagora-Don Milani” di Lamezia Terme : dirigente Dott. Giuseppe De Vita; referente Prof. Giuseppe Rotella.

: dirigente Dott. Giuseppe De Vita; referente Prof. Giuseppe Rotella. I.C. “Falerna-Nocera Terinese-Gizzeria” : dirigente Dott.ssa Rosaria Calabria; referente Prof.ssa Maria Grazia Burgo.

: dirigente Dott.ssa Rosaria Calabria; referente Prof.ssa Maria Grazia Burgo. Liceo Musicale “Lucrezia della Valle” di Cosenza : dirigente Dott.ssa Rossana Perri; referente Prof.ssa Sabrina Donato.

: dirigente Dott.ssa Rossana Perri; referente Prof.ssa Sabrina Donato. I.C. “G. Sabatini” di Borgia : dirigente Dott.ssa Maria Luisa Lagani; referente Prof.ssa Maria Valeo.

: dirigente Dott.ssa Maria Luisa Lagani; referente Prof.ssa Maria Valeo. Liceo Musicale “T. Campanella” di Belvedere Marittimo : dirigente Dott.ssa Annina Carnevale; referente Prof. Ercole Lattari.

: dirigente Dott.ssa Annina Carnevale; referente Prof. Ercole Lattari. I.C. “Mameli-Manzoni” di Amantea: dirigente Dott.ssa Licia Marozzo; referente Prof. Giuseppe Gloria.

“Scatola Sonora” si conferma così un progetto di valore culturale e formativo, capace di consolidare il dialogo tra il Conservatorio e il mondo della scuola e di offrire ai giovani un’esperienza diretta di ascolto e di incontro con la musica dal vivo. L’ampia partecipazione registrata nell’edizione 2026 conferma inoltre il ruolo del Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia” quale punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale sul territorio. Il progetto testimonia anche l’importanza di una rete educativa che, attraverso la collaborazione tra istituzioni scolastiche e alta formazione artistica, contribuisce alla crescita culturale delle nuove generazioni.