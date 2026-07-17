Scaletta Zanclea, tre mesi di limitazioni sul viadotto Itala: cambia la circolazione sulla Sp 31

La strada provinciale 31 di Guidomandri si prepara a un periodo di modifiche alla circolazione. Da lunedì 20 luglio 2026, nel comune di Scaletta Zanclea, entreranno in vigore il divieto di sosta e l’interdizione del transito pedonale sul lato mare del viadotto Itala, in corrispondenza della spalla lato Messina e del muro andatorio, al km 0+250 della strada provinciale. Le limitazioni resteranno in vigore per tre mesi. Il provvedimento è stato adottato dalla Città Metropolitana di Messina su richiesta del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), che eseguirà lavori di manutenzione ordinaria sulle strutture del viadotto.

Gli interventi riguarderanno sia le spalle dell’opera sia gli aggetti e richiederanno l’installazione di ponteggi e attrezzature di cantiere. Per garantire la sicurezza durante le operazioni, la ditta incaricata provvederà all’installazione della segnaletica temporanea, anche di preavviso, per delimitare il cantiere e informare tempestivamente gli utenti della strada.