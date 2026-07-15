Scalea, installati circa 20 defibrillatori lungo i lidi della Riviera dei Cedri | INTERVISTE

Una costa più sicura e attenta alla salute di residenti e visitatori. È questo l’obiettivo dell’importante iniziativa promossa dal Consorzio Scalea Mare della Riviera dei Cedri, che ha portato all’installazione di circa 20 defibrillatori lungo il litorale di Scalea. Un intervento concreto dedicato alla sicurezza dei bagnanti e alla prevenzione delle emergenze cardiache, realizzato grazie alla partecipazione diretta della maggior parte dei consorziati, in particolare dei titolari degli stabilimenti balneari, che hanno scelto di investire in un progetto dal forte valore sociale. I dispositivi sono stati distribuiti lungo gran parte della costa, collocati in aree strategiche dei lidi per garantire una presenza capillare e ridurre i tempi di intervento in caso di necessità.

L’impegno degli operatori balneari per una costa più sicura

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione della maggior parte dei consorziati, con un ruolo centrale svolto dagli operatori degli stabilimenti balneari presenti sul territorio. Una partecipazione che dimostra come il settore turistico possa contribuire attivamente alla valorizzazione e alla sicurezza dei luoghi frequentati quotidianamente da migliaia di persone. La distribuzione dei defibrillatori lungo i lidi di Scalea permette di ampliare la capacità di risposta in caso di emergenza, offrendo un ulteriore livello di tutela a cittadini e turisti. “Lo scopo non è solo tutelare i bagnanti, ma contribuire al bene dell’intera città”, evidenziano i rappresentanti del Consorzio.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb: