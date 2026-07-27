Savelli, trovato morto in un dirupo l’ex sindaco scomparso da una settimana

È stato rinvenuto senza vita, in un dirupo, il corpo di un uomo di 75 anni, Franco Greco, ex sindaco di Savelli, Comune della provincia di Crotone. L’anziano, che soffriva di alcune patologie, era infatti scomparso da circa una settimana, dopo che si era allontanato da casa senza fare più ritorno. Alle attività di ricerca hanno partecipato i carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, tecnici provenienti da tutte le stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (Sasc), i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, la Guardia di finanza, Croce rossa e volontari della Misericordia.