Sartano, Memorial Oreste Angotti, vince il Cobra Kai di Torano Castello

Si è concluso ieri sera sabato 11 luglio, a Sartano, con una bella pagina di sport e solidarietà, il torneo di calcio a 5, con in palio l’ambito Trofeo dedicato all’ex calciatore, maestro di vita e di calcio, Oreste Angotti. Ha vinto la squadra del Cobra Kai di Torano Castello, capitanata da Francesco Corbelli e con in campo giocatori di grande bravura ed esperienza come il bomber Pietro Trotta, il giocatore allenatore Gaetano Iantorno, Rosario e Francesco Massaro, Albano Lazzinnaro, Umberto Persiano, Francesco ed Emilio Puia, Orazio Iannace e Corbelli.

La finale che si è giocata sabato sera nel campetto a ridosso della piazza comunale, alla presenza di un folto pubblico, ha visto di fronte la squadra del Cobra Kai e la Tegeco di Tarsia. Il risultato finale è stato 9 a 7 a favore del Cobra Kai. E’ stata una partita assai combattuta e avvincente tra due ottime squadre che si sono affrontate a viso aperto con belle giocate, gol e pali a ripetizione. Le due squadre erano arrivate alla finale eliminando le altre squadre partecipanti, anch’esse tutte delle belle formazioni che hanno disputato delle buone gare divertendo gli spettatori.

Le altre squadre in gara, quelle locali e dei comuni vicini, erano Quelli della notte(classificati terzi), poi i Voltaren, Real Majomas, Bar San Francesco, Fc Paffile, One Piece Bar, Bar Lux, , Dominic Team, Fc Ramon, Golden Boys. Alla fine della partita si è svolta una suggestiva e spettacolare premiazione. I premi assegnati, oltre che le Coppe per la prima, seconda e terza classificata(Cobra Kai, Tegeco e Quelli della notte), sono state anche delle altre Medaglie che sono andate, tra gli altri, al miglior calciatore del Torneo, Dembele, della Tegeco di Tarsia, al miglior portiere Rosario Massaro del Cobra Kai, al migliore calciatore giovane, Antonio Zinna, 16 anni (bravissimo promettente giocatore di cui sicuramente si sentirà parlare in futuro) e a Francesco Corbelli, per la più bella esultanza (alla Icardi…) dopo il bel gol, quasi decisivo (come quarta marcatura, che ha portato il risultato sul 4 a 2, della sua squadra nella difficile partita contro il Bar Lux di Torano Scalo finita poi all’ultimo minuto 5 a 3) che ha realizzato nei quarti e che ha consentito alla sua squadra di qualificarsi per la semifinale.

Ha arbitrato l’incontro Biagio Angotti, figlio di Oreste Angotti, a cui il Torneo, organizzato come sempre impeccabilmente da Antonio Cipolla, è dedicato. Quest’anno al calcio l’organizzatore Cipolla ha unito la solidarietà raccogliendo, grazie alla sua lodevole iniziativa, una somma di denaro, 1000 euro, che sono stati destinati agli alluvionati di Ferramonti di Tarsia e consegnati, nei giorni scorsi, da una delegazione, tra cui oltre allo stesso Cipolla anche la vedova di Oreste Angotti, Leonessa Gagliardi, in municipio a Tarsia, direttamente al sindaco Roberto Ameruso, che ha molto apprezzato l’iniziativa di solidarietà e ha ringraziato gli organizzatori. Una bella pagina di sport e solidarietà.