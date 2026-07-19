Sant’Eufemia d’Aspromonte, successo per la 2ª edizione del Festival: la piazza si riempie di musica e giovani talenti

È stata una serata all’insegna della musica, della cultura e della partecipazione quella vissuta a Sant’Eufemia d’Aspromonte, dove è tornato il Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte, giunto quest’anno alla sua 2ª edizione dopo il grande successo della prima esperienza. L’evento ha confermato il forte legame tra il territorio e le iniziative capaci di coinvolgere la comunità, portando in piazza uno spettacolo dedicato soprattutto ai giovani talenti e alla valorizzazione della musica. Grande protagonista della manifestazione è stata la presenza di tantissimi piccoli musicisti, che hanno animato la serata regalando momenti di spettacolo e coinvolgimento al numeroso pubblico presente.

Tanti piccoli musicisti protagonisti della serata

Il cuore dello spettacolo è stato rappresentato dai piccoli musicisti, che hanno portato sul palco entusiasmo, passione e talento. La serata ha dato spazio ai giovani interpreti, trasformandoli nei veri protagonisti del Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Attraverso la musica, i ragazzi hanno potuto esprimere il proprio percorso artistico davanti a un pubblico numeroso e partecipe. L’esibizione dei giovani musicisti ha contribuito a creare un’atmosfera speciale, coinvolgendo gli spettatori presenti in piazza e rendendo l’appuntamento un momento di festa per l’intera comunità. La manifestazione ha così ribadito il valore delle iniziative che investono sulle nuove generazioni e sulla crescita culturale dei territori.

La direzione artistica di Giuseppe Rugnetta e il lavoro delle associazioni

La seconda edizione del Festival di Sant’Eufemia d’Aspromonte è organizzata sotto la direzione artistica di Giuseppe Rugnetta, che ha curato il percorso artistico della manifestazione. L’evento nasce dalla collaborazione con l’Associazione Monte Carmelo e l’Associazione I Ragazzi di Quartiere di Sant’Eufemia d’Aspromonte, realtà impegnate nella promozione di iniziative culturali, sociali e aggregative. Il lavoro delle associazioni rappresenta un elemento centrale nella costruzione di eventi capaci di coinvolgere il territorio e rafforzare il senso di comunità. Attraverso la collaborazione tra diverse realtà locali, il Festival ha potuto proporre un appuntamento dedicato alla musica e alla valorizzazione delle capacità artistiche dei più giovani.

Le interviste di Graziano Tomarchio per Strettoweb: