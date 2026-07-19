Santa Maria del Cedro, UNARMA: “la nuova caserma non può più attendere”

Il Segretario Generale Regionale di UNARMA Calabria, Fabio Riccio, dichiara: “Nel mese di giugno u.s. avevamo comunicato che la nuova caserma dei Carabinieri di Santa Maria del Cedro era ormai giunta all’ultimo passaggio amministrativo. A distanza di settimane, però, non vi sono ancora notizie certe sulla conclusione dell’iter. Nel frattempo, i Carabinieri della Stazione non si sono fermati un solo istante. L’ultimo arresto di qualche giorno fa, con il sequestro di un ingente quantitativo di cocaina e di denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio, è il frutto di un’attività investigativa condotta proprio dai militari della Stazione di Santa Maria del Cedro“.

“Un risultato che conferma, ancora una volta, la loro professionalità, la loro competenza e la loro costante presenza sul territorio nella lotta alla criminalità”. Riccio continua: “I Carabinieri di Santa Maria del Cedro hanno dimostrato, ancora una volta, di ottenere risultati straordinari grazie alla loro professionalità e al loro spirito di sacrificio. Ma adesso è arrivato il momento che anche la politica faccia la propria parte. Se questi militari riescono a raggiungere risultati così importanti operando in una caserma ormai inadeguata, è evidente che una struttura moderna ed efficiente consentirebbe loro di lavorare ancora meglio, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza del territorio. La politica deve comprendere che investire nelle caserme non significa fare un favore ai Carabinieri. Significa investire nella sicurezza dei cittadini. Ogni euro speso per rendere più efficienti le infrastrutture dell’Arma si traduce in un servizio migliore per la collettività”. Riccio conclude: “I cittadini chiedono sicurezza, non promesse. E la sicurezza si garantisce mettendo i Carabinieri nelle migliori condizioni possibili per svolgere il proprio lavoro. Chi oggi ha responsabilità amministrative ha il dovere di accelerare questo iter e dimostrare con i fatti ciò che troppo spesso viene annunciato con le parole. La nuova caserma di Santa Maria del Cedro non rappresenta un interesse di UNARMA o dei soli Carabinieri: rappresenta un investimento per l’intera comunità. Per questo continueremo a vigilare e a sollecitare le istituzioni fino a quando quella caserma non sarà finalmente consegnata”.