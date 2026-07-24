Santa Lucia del Mela, l’evento “Notte al Castello – Arte & Musica per la Cultura di Genere” | INFO

Il suggestivo Castello di Santa Lucia del Mela si prepara ad accogliere “Notte al Castello – Arte & Musica per la Cultura di Genere”, un appuntamento che coniuga cultura, spettacolo, partecipazione e sensibilizzazione sociale, promosso dalla Consulta Femminile di Santa Lucia del Mela con il sostegno dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e del Comune di Santa Lucia del Mela.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico del territorio trasformandolo, per una sera, in un luogo di incontro, riflessione e condivisione, dove l’arte e la musica diventano strumenti di dialogo per promuovere la cultura della parità di genere.

A partire dalle 20.00, il maniero sarà animato da un ricco programma che coinvolgerà visitatori di tutte le età. Il pubblico potrà immergersi in un percorso espositivo con installazioni interattive, mentre i più piccoli saranno protagonisti di un laboratorio creativo dedicato ai bambini.

La serata proseguirà con un intenso momento musicale dedicato alla memoria di Rosa Balistreri, icona della musica popolare siciliana, grazie all’omaggio curato dai Cantastoria, prima di lasciare spazio, dalle 22.30, al DJ Set di Erika De Gaetano, in arte @lafenicenelleni, che accompagnerà il pubblico in un finale all’insegna della musica e della convivialità.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre presente un’area street food e cocktail bar, pensata per offrire ai partecipanti un’esperienza completa in una delle location più affascinanti della provincia di Messina.

“Notte al Castello” rappresenta molto più di una manifestazione estiva: è un progetto che mette al centro la partecipazione della comunità, la valorizzazione del patrimonio culturale e la diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulle pari opportunità.

Una serata aperta a cittadini, famiglie e visitatori, chiamati a vivere il Castello di Santa Lucia del Mela attraverso un percorso che intreccia storia, arte, musica e impegno civile, confermando il ruolo della cultura come motore di crescita sociale e di cambiamento.