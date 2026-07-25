Santa Lucia del Mela, grande successo per la presentazione del libro “Sulle orme di Lucia”

“Un viaggio attraverso le emozioni del cuore quello vissuto nella nostra comunità nel racconto della peregrinatio del Corpo di Santa Lucia del 2024. Abbiamo rivissuto quei indimenticabili momenti di essere presenti come comunità civile che porta il nome di Lucia e grazie agli autori di aver inserito il nostro paese e la nostra comunità tra le presentazioni. Siamo grati e onorati di poter far parte di questo racconto di un avvenimento unico. Noi abbiamo un sogno: poter accogliere le spoglie mortali della nostra patrona”. Lo ha detto l’onorevole Matteo Sciotto, sindaco di Santa Lucia del Mela nel corso dell’introduzione alla presentazione del libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero “Sulle orme di Lucia”, edito da San Paolo che si è svolta giovedì sera, davanti ad un numeroso pubblico.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela, con la collaborazione della Fondazione Deputazione della Cappella di Santa Lucia, il circolo cittadino di Santa Lucia di Belpasso e i devoti di Santa Lucia e della Deputazione di Carlentini. Dopo i saluti introduttivi del sindaco Matteo Sciotto e del vicario foraneo di Milazzo – Santa Lucia del Mela don Carmelo Salis. E’ stata la giornalista Maria Caterina Calogero a dialogare con il presidente della Fondazione della Cappella di Santa Lucia avvocato Sebastiano Ricupero e con il maestro di Cappella di Santa Lucia di Siracusa Alessandro Zanghì, che hanno scritto due delle 38 testimonianze raccolte dai due autori.

“Essere qui per noi è importante – ha detto il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia Sebastiano Ricupero – condividere con questa comunità la devozione alla nostra amata patrona”. “Anche la nostra città – ha detto il sindaco – si inserisce a pieno titolo in queste pagine che si fanno storia. Santa Lucia continua ad interrogarci e illuminare ciascuno di noi”.

“Sulle orme di Lucia” si propone di far riscoprire i valori universali di libertà e coraggio incarnati dalla Santa. Il volume raccoglie le parole, le testimonianze e le riflessioni di vescovi, sacerdoti e laici che hanno vissuto in prima linea la storica peregrinatio delle spoglie nel dicembre 2024, interpretandola come un autentico segno di grazia e speranza. Attraverso le voci dei vescovi Francesco Lomanto, Francesco Moraglia, Luigi Renna e Antonino Raspanti, emerge la forza di una giovane donna coerente e libera, capace di illuminare ancora oggi il cammino dei credenti, invitandoli a essere costruttori di pace e portatori di luce. I

l tour di presentazioni del volume, che sta riscuotendo un enorme successo in Italia e all’estero proseguiranno: 1 agosto a Belpasso nella chiesa Madre, il 3 a San Teodoro nella chiesa Maria Santissima Annunziata, il 7 agosto a Savoca, chiesa Santa Maria Assunta e il 25 agosto a Carlentini, nella sala conferenze di Palazzo Matarazzo ed inserita nei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, patrona di Carlentini che la comunità celebra la quarta domenica di agosto.