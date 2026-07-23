Santa Caterina dello Ionio, in uscita “Mala Gestio” il libro di Raffaele Pilato

C’è un sottilissimo, determinante, intrigante filo rosso che, volente o nolente, intreccia politica, amministrazione e democrazia. Nei piccoli comuni. Ovvio? Scontato? Risaputo? Assolutamente no! Raffaele Pilato, che a Santa Caterina dello Ionio è nato alla vita, da anni impegnato nella vita pubblica e associativa del proprio territorio, attenzionando trasparenza amministrativa, tutela dei diritti dei cittadini e buon funzionamento delle istituzioni locali, con Città del Sole Edizioni ha, da qualche giorno, pubblicato Mala Gestio. L’effetto della Legge Bassanini nei piccoli Comuni, 104 dense pagine che “sollecitano una riflessione sulla tenuta dei principi democratici nei livelli di governo più prossimi ai cittadini”, rileva nella prefazione Andrea Lollo, Professore Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico Università Magna Graecia di Catanzaro.

È vero, Pilato muove i suoi passi – narrativi e indagatori – da Santa Caterina dello Ionio, analizzando quel caso. Poi, però, sfruttando documenti, atti ufficiali, vicende realmente accadute ricostruisce le criticità di un sistema che interessa i piccoli comuni italiani.

Mala Gestio è avvincente, imprescindibile testimonianza rigorosa che stimola una necessaria – finalmente! – riflessione, sul valore dell’etica pubblica, della trasparenza, dell’impegno civico.

Mala Gestio è in libreria, fisiche e online, è in edicola: è un testo da leggere, da meditare, da tenere a portata di mano, giacché è buono e giusto scoprire e definitivamente capire cosa accade all’interno di quei palazzotti abitati da eletti, chiamati e assunti che determinano, con le loro scelte, la vita nostra.