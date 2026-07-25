Sanità, un miliardo di euro alla Calabria per nuovi ospedali e infrastrutture. Brutto: “è svolta, il più grande finanziamento ottenuto da una Regione”

Un miliardo di euro destinato alla realizzazione di nuovi ospedali e al potenziamento delle infrastrutture sanitarie della Calabria. È quanto previsto dallo schema di decreto sulle nuove risorse Inail per l’edilizia sanitaria, che ha ottenuto il via libera della Conferenza Stato-Regioni. A commentare l’approvazione del provvedimento è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, che definisce l’assegnazione un risultato senza precedenti per il sistema sanitario calabrese.

“La Calabria scrive una pagina importante per il futuro della propria sanità. Il via libera della Conferenza Stato-Regioni allo schema di decreto che assegna le nuove risorse Inail per l’edilizia sanitaria consegna alla nostra Regione un risultato senza precedenti: un miliardo di euro destinato alla realizzazione di nuovi ospedali e al potenziamento delle infrastrutture sanitarie. È il finanziamento più consistente assegnato a una Regione italiana in questa tranche di risorse e rappresenta una risposta concreta ai bisogni dei cittadini”.

Le risorse per Catanzaro, Crotone e Cosenza

Il finanziamento sarà distribuito tra quattro interventi considerati strategici per il rafforzamento della rete ospedaliera regionale. Nel dettaglio, 300 milioni di euro saranno destinati al nuovo ospedale di Catanzaro, altri 200 milioni alla Cittadella della Salute del capoluogo, 300 milioni al nuovo ospedale di Crotone e ulteriori 200 milioni al nuovo ospedale di Cosenza. Secondo quanto evidenziato nella nota, gli interventi consentiranno di realizzare strutture più moderne, efficienti e sicure, rafforzando complessivamente l’offerta sanitaria regionale. Brutto sottolinea la portata degli investimenti: «Parliamo di investimenti che cambieranno il volto della sanità calabrese e che consentiranno di recuperare anni di ritardi».

Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, il risultato testimonia l’efficacia dell’azione istituzionale portata avanti dal Governo nazionale e dalla Regione Calabria, anche attraverso il confronto costante con Roma e la programmazione degli interventi. “Ancora una volta, il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra con i fatti di credere nella Calabria e di sostenerne il percorso di rilancio. Allo stesso tempo va riconosciuto il grande lavoro del presidente Roberto Occhiuto, che insieme a noi, continua a portare a casa risultati concreti grazie a una costante interlocuzione con Roma e a una programmazione seria e credibile. Oggi, non celebriamo un annuncio, ma un investimento reale che mette al centro il diritto dei calabresi ad avere ospedali moderni e una sanità all’altezza delle migliori realtà del Paese. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare affinché queste risorse vengano trasformate rapidamente in cantieri, opere e servizi in favore dei cittadini calabresi. La stagione delle promesse deve lasciare definitivamente spazio a quella dei fatti. Questo ulteriore finanziamento di un miliardo di euro rappresenta un’occasione storica che la Calabria saprà cogliere per costruire una sanità più forte, più efficiente e più vicina ai cittadini”.