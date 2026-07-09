Sanità territoriale: a Melito di Porto Salvo medici di medicina generale a confronto sulla governance delle AFT

Sabato 11 luglio, l’aula riunioni della sede comunale di Melito di Porto Salvo ospiterà un importante corso di aggiornamento professionale interamente dedicato alla gestione e allo sviluppo delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). L’evento, promosso dalla sezione provinciale della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), vedrà la partecipazione dei medici di assistenza primaria afferenti all’AFT Pubblica di Roghudi – Melito – Bova.

Al centro del dibattito vi sarà la gestione dei processi di governance interni a queste strutture, che rappresentano ormai il cardine dell’assistenza territoriale. L’obiettivo è ridefinire e ottimizzare i percorsi clinico-organizzativi per garantire ai cittadini del basso Jonio reggino una medicina di prossimità sempre più integrata, efficiente e rispondente ai nuovi bisogni di salute.

“Le Aggregazioni Funzionali Territoriali non sono semplici modelli burocratici, ma il vero motore della continuità assistenziale“, dichiara il Dr. Giuseppe Galletta, Referente SIMG per la provincia di Reggio Calabria. “Questo incontro nasce dall’esigenza stringente di uniformare i processi decisionali e operativi tra i colleghi dell’area di Roghudi, Melito e Bova. Condividere linee guida chiare e una governance solida significa migliorare l’appropriatezza prescrittiva, ottimizzare le risorse e, soprattutto, offrire un servizio di assistenza domiciliare e ambulatoriale di livello sempre più elevato.”

I lavori, che impegneranno i medici del territorio nella mattinata di sabato, affronteranno i temi legati alla digitalizzazione dei dati sanitari, alla gestione della cronicità e alla cooperazione sinergica con le strutture distrettuali dell’ASP. La SIMG Reggio Calabria ringrazia l’Amministrazione Comunale di Melito di Porto Salvo per aver colto la rilevanza sociale e scientifica dell’iniziativa, concedendo l’uso dei locali comunali per lo svolgimento dell’evento.