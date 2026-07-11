Sanità privata, continua il radicamento della Cisl Fp Messina: costituita la Segreteria Aziendale della Casa di Cura Cristo Re

Prosegue il percorso di crescita della Cisl Fp Messina nel settore della sanità privata. Oggi si aggiunge un nuovo e significativo tassello con la costituzione della Segreteria Aziendale della Casa di Cura Cristo Re. Nel corso dell’assemblea degli iscritti, su proposta della Segretaria Generale Giovanna Bicchieri, è stata eletta all’unanimità Fernanda Radaelli, già caposala della struttura sanitaria, quale nuova Segretaria Aziendale. Nei prossimi giorni la Cisl Fp incontrerà la direzione della casa di cura per ufficializzare formalmente il mandato e avviare un percorso di confronto sui temi della tutela dei lavoratori e dello sviluppo delle relazioni sindacali. A Fernanda Radaelli vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’organizzazione, con la certezza che saprà rappresentare con competenza e determinazione le istanze dei lavoratori.

“La sanità privata – dichiara Giovanna Bicchieri – rappresenta oggi una delle realtà strategiche su cui la Cisl Fp, grazie anche all’apporto del responsabile del dipartimento Michele Milicia, sta investendo con convinzione, nella consapevolezza del ruolo sempre più rilevante che queste strutture svolgono all’interno del sistema sanitario integrato. L’obiettivo è valorizzare il lavoro di tutti i professionisti e degli operatori che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini, contribuendo in maniera determinante al buon funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. Per la Cisl Fp resta centrale un principio imprescindibile: a parità di profilo professionale devono corrispondere pari diritti, pari tutele e pari trattamento economico e giuridico, superando le disparità che ancora oggi penalizzano i lavoratori della sanità privata”.

Il rafforzamento della presenza sindacale nel comparto trova ulteriore conferma anche nell’avvio, nelle scorse settimane, della contrattazione aziendale presso la Clinica COT – Humanitas, dove i lavoratori hanno eletto all’unanimità Giuseppe Barrilà quale Segretario Aziendale.

Due importanti risultati che testimoniano il crescente radicamento della Cisl Fp nel settore della sanità privata e l’impegno dell’organizzazione nel costruire una rappresentanza sempre più forte, vicina ai lavoratori e capace di promuovere condizioni di lavoro dignitose, valorizzazione professionale e relazioni sindacali efficaci.