Sanità penitenziaria, l’Asp di Reggio Calabria cerca medici: l’appello del Garante

Il Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale della Calabria esprime vivo apprezzamento per la tempestività con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha risposto alle esigenze di particolare complessità della sanità penitenziaria, adottando un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici da destinare agli istituti penitenziari del territorio, al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alla Direttrice Generale dell’ASP di Reggio Calabria, dott.ssa Maddalena Berardi, per la sensibilità istituzionale e per la solerzia dimostrata nell’affrontare una materia tanto delicata quanto strategica. La tutela della salute, al pari della salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, rappresenta un valore primario del nostro ordinamento e costituisce un elemento imprescindibile di civiltà giuridica”.

Per Russo “Un sistema sanitario penitenziario efficiente non garantisce soltanto il diritto alle cure, ma contribuisce concretamente a migliorare la qualità della vita all’interno degli istituti, a prevenire situazioni di emergenza e ad assicurare condizioni di maggiore dignità per le persone detenute e di migliore operatività per tutto il personale“. Il Garante annuncia che nelle prossime settimane proseguirà il confronto con tutte le istituzioni competenti per rafforzare ulteriormente il sistema della sanità penitenziaria, fondato sulla leale collaborazione tra amministrazioni.

Contestualmente, rivolge un appello ai medici in possesso dei requisiti previsti, invitandoli a prendere visione dell’avviso pubblicato dall’ASP di Reggio Calabria e a presentare la propria candidatura. La partecipazione dei professionisti è oggi fondamentale per assicurare un’assistenza sanitaria adeguata negli istituti penitenziari e per dare una risposta concreta ai bisogni di salute di una popolazione particolarmente fragile. Ogni adesione rappresenta un contributo di straordinario valore umano, professionale, etico e sociale, capace di rafforzare un servizio essenziale dello Stato.