Sanità, maxi-investimento su Catanzaro. Mancuso: “grande risultato per la Calabria”

”L’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sul nuovo programma di investimenti Inail per l’edilizia sanitaria rappresenta un passaggio di straordinaria importanza per il futuro della sanità calabrese e, in particolare, per Catanzaro. Si tratta di un risultato estremamente rilevante, che recepisce le richieste avanzate dal presidente Roberto Occhiuto, che conferma il positivo lavoro svolto dalla Regione e apre una prospettiva concreta di crescita per il nostro sistema sanitario”. Così Filippo Mancuso, vice presidente della Regione Calabria.

“Per Catanzaro sono previsti due interventi strategici destinati a cambiare il volto dell’assistenza sanitaria regionale: 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro e 200 milioni di euro per la Cittadella della Salute, per un investimento complessivo di 500 milioni di euro. Investimenti che guardano al futuro e che consentiranno di dotare la nostra regione di strutture moderne, sicure e all’altezza delle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari. Il potenziamento del polo sanitario di Catanzaro rappresenta un tassello decisivo del più ampio percorso di ammodernamento della rete ospedaliera calabrese. Continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le fasi successive affinché questi investimenti si traducano rapidamente in cantieri e opere concrete”.

