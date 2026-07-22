Sanità, l’Oncologia del “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo compie 10 anni

Un presidio strategico, un punto di riferimento per l’intera provincia di Reggio Calabria e un modello di sanità che funziona in netta controtendenza rispetto alle criticità del territorio. Il reparto di Oncologia Medica dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito di Porto Salvo taglia il traguardo dei 10 anni di attività. Per celebrare questo importante anniversario e suggellare gli straordinari risultati raggiunti, venerdì 24 luglio 2026 alle ore 11:00, presso la Sala Riunioni del Presidio Ospedaliero, si terrà una cerimonia pubblica aperta a tutta la comunità, alle associazioni e ai cittadini.

I numeri di un’eccellenza territoriale

Nato quasi in sordina nel 2016, il cammino del reparto guidato dal Responsabile UOS, Dott. Antonino Iaria, ha tracciato un solco profondo nell’assistenza ai pazienti dell’Area Grecanica e non solo. I numeri confermano il trend di crescita: solo nel 2025 l’équipe – composta dal responsabile, sette oncologi, sei infermieri e tre operatori socio-sanitari – ha erogato circa 4.400 prestazioni ambulatoriali, con un totale di 5.554 pazienti transitati tra prime visite e controlli specialistici.

La filosofia: “rimanere sempre umani”

“La medicina più efficace al mondo è la comunicazione, l’attenzione a non trasformare le persone in numeri“, dichiara il Dott. Antonino Iaria. “Essere professionali e vigili, ricordando di rimanere Sempre Umani. Questo anniversario mette al centro le centinaia di storie, le relazioni empatiche e i percorsi di speranza condivisi in questi dieci anni tra il nostro personale sanitario, i malati e le loro famiglie. La cura va oltre la terapia: include presenza, ascolto e condivisione“.

Autorità e vertici istituzionali presenti

Alla cerimonia di venerdì mattina prenderà parte una folta rappresentanza istituzionale, sanitaria e militare, a testimonianza della gratitudine delle istituzioni e del profondo legame del reparto con la collettività.

Saranno presenti alla cerimonia:

I Vertici Sanitari: Il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, Maddalena Berardi ; il Direttore Sanitario dell’Asp, Iacopino ; il Direttore Sanitario di Azienda Zero della Regione Calabria, Dott. Domenico Minniti .

Il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria, ; il Direttore Sanitario dell’Asp, ; il Direttore Sanitario di Azienda Zero della Regione Calabria, . Le Istituzioni Locali: Il Sindaco di Melito di Porto Salvo, Nastasi , insieme a tutti i Sindaci del comprensorio dell’Area Grecanica .

Il Sindaco di Melito di Porto Salvo, , insieme a . Le Forze dell’Ordine: I Comandanti locali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, oltre alle massime autorità civili e religiose del territorio.

La ricorrenza sarà l’occasione per annunciare ufficialmente il piano di rilancio e potenziamento strutturale già avviato dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Gli interventi, con lavori già deliberati per circa 500 mila euro, prevedono l’imminente ristrutturazione e il rifacimento dei locali del reparto, il recente potenziamento con 10 nuove poltrone terapeutiche e il prossimo decentramento di alcune attività assistenziali presso la Casa della Comunità di Roghudi, per garantire una sanità sempre più capillare e vicina al cittadino.