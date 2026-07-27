Sanità in Calabria, domani la presentazione del Numero Europeo Armonizzato per le cure non urgenti

Domani, martedì 28 luglio, alle ore 12, presso la Centrale Operativa 118 di Cosenza (via degli Stadi), sarà presentato il nuovo Numero Europeo Armonizzato 116117, dedicato alle richieste di assistenza sanitaria non urgente, che da martedì entrerà in funzione anche in Calabria. All’naugurazione saranno presenti il direttore generale e il direttore amministrativo di Azienda Zero, Gandolfo Miserendino e Dario Padrone, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Annunziata di Cosenza, Vitaliano De Salazar, e il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, Ernesto Esposito. Il 116117, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e gestito da Azienda Zero, rappresenta il nuovo punto di riferimento per i cittadini che necessitano di informazioni, orientamento e assistenza per bisogni sanitari non urgenti.

Il servizio nasce con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla rete dell’assistenza territoriale, garantire risposte più appropriate ai cittadini e contribuire a ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso e le chiamate non pertinenti al 112 (ex 118).