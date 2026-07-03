Sanità calabrese, Regione e Unical rinnovano l’intesa per formare i dirigenti

Una sanità moderna, efficiente e vicina ai cittadini non può prescindere dalla qualità delle persone chiamate a guidarla. È da questa consapevolezza che nasce il rinnovo del protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria. L’accordo rafforza la collaborazione istituzionale già avviata tra i due enti e punta a potenziare la formazione manageriale dei dirigenti del Servizio sanitario regionale, investendo sulle competenze di chi sarà chiamato a dirigere strutture complesse e a governare i processi organizzativi della sanità calabrese.

L’intesa recepisce l’accordo nazionale sulla formazione manageriale dei dirigenti sanitari e rinnova la collaborazione istituzionale tra il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria e il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione. Il percorso formativo sarà rivolto ai dirigenti delle professioni sanitarie, tra cui medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, ma anche ai professionisti delle aree giuridica, economica e ingegneristica. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per la gestione delle aziende sanitarie e per affrontare con competenza le sfide organizzative, amministrative e gestionali del sistema sanitario.

Alla sottoscrizione del protocollo era presente il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto. Il documento è stato firmato dal rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, e dal dirigente generale del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria, Ernesto Esposito.

Brutto: “un investimento strategico sul capitale umano”

“Una buona sanità è possibile soltanto se guidata da professionisti capaci, competenti e adeguatamente formati. Il rinnovo di questo protocollo rappresenta un investimento strategico sul capitale umano del nostro sistema sanitario, perché le sfide della sanità moderna richiedono dirigenti preparati non solo sul piano clinico, ma anche sotto il profilo organizzativo e gestionale, giuridico ed economico” afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto.

“La collaborazione con l’Università della Calabria valorizza le eccellenze del nostro territorio e consolida un percorso di alta formazione destinato a incidere concretamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Formare la futura classe dirigente della sanità significa costruire le basi per un sistema più efficiente, trasparente e capace di rispondere ai bisogni dei calabresi. Come presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale considero questo il rinnovo di questo accordo un tassello importante del percorso di crescita del nostro Servizio sanitario regionale. Investire nella competenza, nel merito e nella formazione significa investire nel futuro della sanità calabrese”.