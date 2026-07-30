Sanità, a Patti attivata la Risonanza Magnetica Cardiaca da stress farmacologico

“C’è una sanità pubblica che funziona, cresce e si impone come modello di efficienza e vicinanza al cittadino. È quella che fa capo all’ambulatorio della UOSD di Emodinamica del Presidio Ospedaliero “Barone Romeo” di Patti, diretta dal dottor Salvatore Garibaldi. Una struttura che oggi viene considerata un vero fiore all’occhiello del comprensorio Tirrenico-Nebroideo: un polo di riferimento per oltre 280.000 abitanti, capace di offrire una vasta gamma di servizi cardiologici ad altissima competenza professionale, integrando assistenza clinica, terapie all’avanguardia e diagnostica di ultimissima generazione”, lo scrive in una nota l’Asp di Messina.

Attivazione della Risonanza Magnetica Cardiaca da stress farmacologico

“Proprio in questo contesto di eccellenza si inserisce l’ultimo, straordinario, traguardo: l’attivazione della Risonanza Magnetica Cardiaca da stress farmacologico. Questa metodica all’avanguardia, ad altissima sensibilità, finalizzata allo studio della cardiopatia ischemica, è presente in pochissimi centri del Sud Italia e rappresenta un immenso salto di qualità per l’intero territorio Nato nel 2019 come semplice servizio ambulatoriale gestito tramite CUP, l’ambulatorio dell’Emodinamica di Patti ha saputo evolversi rapidamente per rispondere alla crescente domanda di salute. Nel 2023 ha ampliato l’offerta attivando due ulteriori percorsi fondamentali: l’ambulatorio a gestione integrata dedicato allo scompenso cardiaco e l’ambulatorio di specialistica interna. Le attività svolte si dividono tra diagnostica, cura e monitoraggio continuo. I pazienti affetti da patologie cardiache croniche o coloro che sono già stati sottoposti a delicati interventi di cardiologia interventistica trovano una presa in carico totale e programmata nel tempo. La struttura è inoltre un centro abilitato alla prescrizione di molteplici farmaci soggetti a piani terapeutici regionali complessi (per lo scompenso cardiaco, le dislipidemie, la cardiopatia ischemica e la prevenzione del tromboembolismo), garantendo cure tempestive e continuità assistenziale sul territorio“, rimarca la nota.

L’offerta diagnostica dell’ambulatorio dell’Emodinamica di Patti è articolata su più livelli di complessità

“La straordinaria offerta diagnostica dell’ambulatorio dell’Emodinamica di Patti è articolata su più livelli di complessità e gestita da professionisti di altissimo profilo: Prestazioni di I° livello: rappresentano la base dell’attività quotidiana, con visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiografia color-doppler e test da sforzo su pedana mobile; Prestazioni di II° livello: esprimono competenze d’eccellenza con l’ecocardiografia con mezzo di contrasto ed ecografia transcranica (per la ricerca di comunicazioni patologiche cardiache), l’ecocardiografia da stress e l’ecocardiografia trans-esofagea, quest’ultima utilizzata anche a supporto di complessi interventi cardiaci strutturali percutanei e della diagnostica delle endocarditi batteriche; Prestazioni di III° livello: la Risonanza Magnetica Cardiaca, prima basale (avviata lo scorso anno), e ora, finalmente, anche da stress farmacologico”, puntualizza la nota.

La Risonanza Magnetica Cardiaca da Stress viene effettuata, in sinergia multidisciplinare, da un team di cardiologi e radiologi

“La Risonanza Magnetica Cardiaca da Stress viene effettuata, in sinergia multidisciplinare, da un team di cardiologi e radiologi presso il Centro di Risonanza Magnetica Nucleare del PO di Barcellona PG (dotato di modulo cardiaco), frutto della stretta collaborazione tra l’Emodinamica di Patti e le Radiodiagnostiche di Milazzo e Barcellona PG (dirette rispettivamente dal dottor Simone Fogliani e dalla dott.ssa Francesca Torre), con il fondamentale supporto della Divisione di Rianimazione del PO di Barcellona PG (diretta dalla dott.ssa Luisa Randazzo), a garanzia della massima sicurezza per il paziente. Sono parte fondamentale del team i dirigenti medici Marta Abraham (Emodinamica Patti), Simona Sottile e Fabrizio Napoli (Radiologia Milazzo), il tecnico di Radiologia Salvatore Ilacqua (Radiologia Barcellona PG) e dirigenti medici rianimatori ed infermieri della Rianimazione di Barcellona PG“, spiega la nota.

“Un ruolo strategico è stato svolto dal direttore medico del presidio ospedaliero di Barcellona PG (dott. Antonino Genovese), che ha coordinato magistralmente gli spazi e le risorse professionali necessarie all’attivazione del servizio. Importante è stato anche il sostegno del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Patti (dott. Gaetano Crisà), che ha facilitato la realizzazione del progetto. L’intera operazione è stata fermamente voluta, autorizzata e supportata dalla Direzione Strategica dell’ASP di Messina, guidata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, che ha creduto fortemente in questo modello di integrazione per offrire ai cittadini servizi d’eccellenza, evitando loro il disagio di dover cercare risposte assistenziali fuori dal proprio territorio”, conclude la nota.