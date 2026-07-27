San Roberto, ad Acquacalda ritorna il tradizionale appuntamento con “La Sagra della Polpetta” | INFO

Torna ad Acquacalda di San Roberto, in provincia di Reggio Calabria, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate. Giovedì 6 agosto 2026, a partire dalle ore 20:30, piazza Annunziata ospiterà la nona edizione della Sagra della Polpetta. La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni locali e offrire una serata all’insegna della convivialità, del buon cibo e della musica. Lo slogan scelto dagli organizzatori, “Una sagra di paese, del popolo, per il popolo”, sottolinea lo spirito accogliente dell’iniziativa, pensata per riunire residenti, famiglie e visitatori.

Al costo di 12 euro sarà possibile gustare un menu completo composto da antipasto casereccio, pasta con sugo e polpettine, polpettone “acquacaddotu”, polpetta di carne, polpetta alla ’nduja e polpetta di melanzane. La proposta gastronomica comprende anche crespelle, una particolare polpetta al cioccolato, frutta, acqua e vino. Un percorso tra sapori tradizionali e preparazioni più originali, con la polpetta protagonista assoluta della serata. La festa non sarà dedicata soltanto alla gastronomia. Nel corso della serata sono previsti momenti musicali accompagnati da balli e canti tradizionali, per mantenere viva l’atmosfera tipica delle feste estive nelle borgate calabresi. L’appuntamento con la Sagra della Polpetta di Acquacalda è quindi fissato per giovedì 6 agosto, dalle ore 20:30, in piazza Annunziata. Una serata dedicata alla tradizione, al gusto e alla condivisione.