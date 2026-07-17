San Giovanni in Fiore, esplosione in un appartamento per una fuga di gas: due feriti

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenute nel comune di San Giovanni in Fiore a seguito di un’esplosione causata, presumibilmente, da una fuga di gas metano verificatasi all’interno di un appartamento posto al secondo piano di uno stabile di tre piani. Nell’evento sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna di età stimata inferiore ai 60 anni, affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118. Una delle due persone coinvolte versa in condizioni più gravi.

L’esplosione ha provocato ingenti danni all’appartamento interessato e la proiezione di detriti ha causato danni anche a un edificio situato nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici del Comune. Sono in corso le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le condizioni di sicurezza e l’agibilità degli appartamenti ubicati al primo e al terzo piano dello stabile interessato. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti tecnici proseguono.