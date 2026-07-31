San Ferdinando, USIC applaude il superamento della tendopoli: “passo decisivo per legalità e dignità”

“Un passo decisivo verso la legalità, la sicurezza e, soprattutto, il rispetto della dignità umana. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) esprime il più vivo compiacimento e un profondo plauso per l’eccellente operazione che ha portato al definitivo superamento della tendopoli di San Ferdinando e al contestuale trasferimento dei migranti in alloggi funzionali e dignitosi. Un risultato di straordinaria importanza che pone fine a una situazione di totale degrado sociale e igienico-sanitario, restituendo finalmente decoro, vivibilità e sicurezza all’intero territorio”. E’ quanto afferma l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC).

“Il superamento dell’insediamento rappresenta il naturale coronamento di una costante e rigorosa azione di presidio del territorio condotta dall’Arma. Già nel 2020, infatti, le incisive indagini svolte dai militari del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro avevano permesso di disarticolare un’organizzazione criminale che, approfittando della situazione di degrado vissuta dai migranti, gestiva un sistema di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro nero e favoreggiamento della prostituzione”.

“La giornata di ieri dimostra come il contrasto alla criminalità debba camminare di pari passo con il ripristino delle condizioni di vita civili: sradicare i contesti di abbandono significa infatti privare la criminalità del terreno fertile in cui proliferano i propri profitti illeciti. Questo successo è il frutto di un lavoro di squadra impeccabile. Un plauso particolare va agli uomini e alle donne del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, che hanno operato sul campo con eccezionale professionalità, rigore e profonda umanità, assicurando che ogni fase del trasferimento avvenisse nel migliore dei modi”.

“L’operazione ha confermato l’efficacia della perfetta sinergia tra l’Arma, le Autorità locali e il determinante supporto degli organi di governo Provinciale, Regionale e Nazionale: una cooperazione istituzionale esemplare capace di fornire risposte concrete e durature“. A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Consigliere Regionale USIC Andrea Barreca, che ha dichiarato: “Quando lo Stato lavora all’unisono, i risultati arrivano. I nostri Carabinieri hanno dimostrato ancora una volta di essere non solo un presidio di sicurezza e legalità, ma anche un fondamentale punto di riferimento umano e sociale per la comunità. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri continuerà a stare al fianco dei militari, evidenziando il valore del loro impegno quotidiano e chiedendo sempre massima attenzione e risorse adeguate per chi, ogni giorno, veste la divisa al servizio del Paese.”