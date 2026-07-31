San Ferdinando, Mantovano: “distrutte le baracche, si apre una pagina completamente nuova” | INTERVISTA

“Oggi si apre una pagina completamente nuova. Queste baracche verranno distrutte e, al loro posto, sono già disponibili delle abitazioni a pochi chilometri da qui, che hanno già visto l’insediamento di 116 migranti regolari con un altrettanto regolare contratto di lavoro”. Così il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, presente a San Ferdinando, nel Reggino, per seguire le attività di rimozione della tendopoli. “Ciascuno di loro – ha spiegato – pagherà un regolare canone di affitto, circa 70 euro a persona, perché i moduli sono mediamente di sei persone. Quindi il canone complessivo è abbastanza prossimo a quello di mercato. Tutti i servizi saranno assicurati e questo permetterà di muoversi in una dimensione di civiltà”. “A breve – ha specificato – saranno sistemati fino a 400 migranti nei vari insediamenti curati dall’ufficio del commissario”.

“Le condizioni che abbiamo visto sono quelle che voi – ha detto Mantovano parlando con i giornalisti – state documentando da anni e cadono sotto una voce di estremo degrado che ha connotato questo territorio e che oggi viene eliminato. Se c’è una parola cancellata dal vocabolario di questo governo è rassegnazione, nei confronti dello sfruttamento del lavoro, nei confronti di condizioni di inciviltà in cui per anni i migranti regolari sono stati costretti a vivere. Oggi, grazie all’applicazione del decreto legge di fine 2024 che riprende la positiva esperienza di Caivano e alla collaborazione con la Regione, con gli enti territoriali, le aziende sanitarie e al lavoro di coordinamento e di impulso che è stato fatto dal commissario di governo, Fabio Ciciliano, si apre una pagina completamente nuova”.