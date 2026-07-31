San Ferdinando, Ciciliano: “2,37 milioni per demolizione, bonifica e accoglienza” | INTERVISTA

Ruspe in azione a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove è in corso lo smantellamento della tendopoli che, per oltre un decennio, ha ospitato centinaia di migranti, per lo più braccianti agricoli, dediti alla raccolta delle arance. Le operazioni di sgombero sono partite già nei giorni scorsi e buona parte dei lavoratori sono stati trasferiti nelle palazzine di edilizia popolare edificate in contrada Serricella, a Rosarno. Presente anche il prefetto Fabio Ciciliano, commissario di governo che ha affermato: “il progetto che ovviamente non riguarda solo ed esclusivamente la demolizione del campo ma fondamentalmente riguarda anche quella che è l’attività di accoglienza e ovviamente la sostenibilità del progetto che si differenzia con quelli tentati nel passato proprio perchè insieme al comune di Rosarno, comune di San Ferdinando e al comune di Taurianova quindi l’intera Piana di Gioia Tauro, si è fatta una sintesi molto importante e grazie anche alla Prefettura e alla Regione Calabria per rendere sostenibile questo tipo di progetto. E’ anche abbastanza agevole al netto di quelle che sono le problematiche di ordine pubblico, lo smantellamento e l’allontanamento dei migranti all’interno dell’insediamento. La cosa importante invece è garantire a questi lavoratori stagionali, un futuro e un pò di dignità e da questo punto di vista si è lavorato mettendo dentro tutto quello che è”.

“L’intera dotazione finanziaria di questo progetto è 2,37 milioni di euro che riguardano ovviamente lo smantellamento e il conferimento in discarica e la bonifica di questo campo. Ricordiamo che è un campo che c’è dal 2008, sono quasi 20 anni che è in queste condizioni quindi ci sono problematiche ambientali che vanno gestite e si gestiranno e che ovviamente hanno un costo”.