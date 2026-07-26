Salvatore Cirillo e Sara sposi: il “sì” del presidente del Consiglio regionale della Calabria

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e la sua Sara hanno pronunciato il loro “sì“, coronando una storia d’amore e dando inizio a un nuovo capitolo della loro vita. Una giornata intensa e ricca di emozioni, vissuta nella semplicità, insieme ai familiari e agli amici che hanno condiviso con gli sposi uno dei momenti più significativi della loro vita. In questa occasione così speciale, l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio di Presidenza, l’Ufficio del Portavoce, il Segretariato generale, la Direzione generale e i rispettivi dipendenti del Consiglio regionale della Calabria partecipano con affetto alla gioia degli sposi, rivolgendo a Salvatore e Sara i più sinceri auguri.

L’augurio è che il cammino intrapreso possa essere ancora più ricco delle gioie, dei progetti e delle soddisfazioni che li attendono, continuando a essere guidato da quei valori, da quei sentimenti autentici e da quella reciproca dedizione che li hanno accompagnati fino a questo importante momento. Con lo stesso sorriso e la stessa forza con cui hanno scelto di dirsi “sì”, possano affrontare insieme ogni nuova pagina della loro vita, custodendo sempre la bellezza di camminare l’uno accanto all’altra.