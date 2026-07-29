Salute e prevenzione, a Reggio Calabria arrivano le mammografie gratuite: come prenotarsi

La prevenzione del tumore al seno torna protagonista a Reggio Calabria. Venerdì 31 luglio farà nuovamente tappa in città la Carovana Rosa di PAM ITALIA con il suo Pink Day, la giornata durante la quale le donne potranno sottoporsi gratuitamente a una mammografia. L’iniziativa, attiva sul territorio reggino da oltre tre anni, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per la promozione della salute femminile e della diagnosi precoce.

Non si tratta, infatti, di un evento isolato. In diversi periodi dell’anno la Carovana Rosa ritorna a Reggio Calabria con l’obiettivo di diffondere una maggiore cultura della prevenzione e offrire un servizio concreto alle donne che incontrano più difficoltà nell’accesso ai controlli sanitari. La missione del progetto è portare gli strumenti di prevenzione direttamente nei territori, riducendo le distanze e rendendo gli screening più facilmente accessibili.

Le mammografie gratuite sono rivolte soprattutto alle donne che, per fascia d’età o per altri requisiti, non rientrano nei programmi di screening organizzati dal Servizio sanitario. Il Pink Day offre quindi un’importante opportunità per effettuare un controllo e prendersi cura della propria salute. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il portale ufficiale di PAM ITALIA, all’indirizzo www.pam-italia.org, fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria ed è reso possibile anche grazie al sostegno di importanti realtà imprenditoriali del territorio. Un ringraziamento particolare è rivolto al main sponsor Borruto Carni, che ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione della giornata, confermando la propria attenzione nei confronti della salute delle donne. Un esempio di responsabilità sociale d’impresa che si traduce in un beneficio concreto per l’intera comunità.

“La prevenzione è il primo e più importante strumento per combattere il tumore al seno. Un controllo richiede pochi minuti, ma può cambiare il futuro di una persona. Portare questi servizi gratuitamente nelle città significa essere concretamente vicini alle donne e diffondere una cultura della salute che può davvero salvare vite”. La Carovana Rosa di PAM ITALIA prosegue così il proprio viaggio in tutta Italia, portando avanti un messaggio semplice ma fondamentale: la prevenzione è un gesto d’amore verso sé stesse e sottoporsi oggi a un controllo può fare la differenza domani.