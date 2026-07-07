Salina punta su mobilità sostenibile e inclusività: a Malfa il primo bus elettrico e gratuito

L’isola di Salina continua a puntare su mobilità sostenibile e inclusività, proseguendo un percorso intrapreso già da alcuni anni: in funzione il primo bus elettrico del Comune di Malfa che accompagnerà cittadini e turisti nei principali punti di interesse. “Il servizio sarà completamente gratuito – spiega Giuseppe Siracusano, neo eletto primo cittadino – consentirà di raggiungere agevolmente la spiaggia, il porto, le piazze, le attività commerciali e le fermate del trasporto pubblico intercomunale, contribuendo a rendere gli spostamenti più semplici, sicuri e accessibili. Il mezzo impiegato è specificamente attrezzato per il trasporto delle persone a mobilità ridotta, rendendo il servizio maggiormente inclusivo e garantendo una mobilità accessibile a tutti”.

L’iniziativa rappresenta un importante investimento nella mobilità sostenibile

L’iniziativa rappresenta un importante investimento nella mobilità sostenibile: sarà infatti svolto con un veicolo 100% elettrico, alimentato esclusivamente con energia prodotta dall’impianto fotovoltaico installato nel Palazzo Municipale di Malfa. L’inaugurazione si è svolta alla presenza dei tre sindaci dell’isola: oltre Siracusano, Domenico Arabia del Comune di Santa Marina Salina e Ireneo Giardinello di Leni, i quali credono nella mobilità pubblica e stanno sostenendo il Citis nel percorso di rinnovamento. Il nuovo strumento di mobilità urbana è in via sperimentale fino al 6 settembre: l’energia generata viene accumulata attraverso un sistema di batterie e utilizzata per la ricarica del mezzo, realizzando così un modello di mobilità a impatto ambientale praticamente nullo. Lungo il percorso vi sono fermate intelligenti con display che indica i tempi di percorrenza.

Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere servizi innovativi che coniughino sostenibilità ambientale, inclusione sociale e qualità della vita, offrendo al tempo stesso un supporto concreto al comparto turistico e ai residenti.

“L’iniziativa rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un nuovo modello di mobilità per la nostra comunità – prosegue Siracusano – offriamo un bus sostenibile e accessibile, capace di migliorare gli spostamenti di residenti e turisti e, allo stesso tempo, di ridurre l’impatto ambientale. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al CITIS, che considero un asset strategico per il presente e soprattutto per il futuro della mobilità pubblica nelle nostre isole. Come amministrazione crediamo fortemente nel ruolo del Consorzio e continueremo a investire affinché possa crescere e rafforzarsi. Ringrazio il Presidente Massimo Lauricella, il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Sindaci e tutto il personale del Consorzio, che hanno creduto fin dal primo momento in questo progetto, impegnandosi con professionalità e grande spirito di collaborazione per renderlo possibile”. In questa prima fase sperimentale il servizio sarà gestito dal CITIS, in forza di una specifica convenzione sottoscritta con il Comune malfitano.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa collaborazione – afferma il presidente del CITIS, Massimo Lauricella – perché rappresenta un esempio concreto di come una chiara visione politico-amministrativa possa tradursi in servizi innovativi e di qualità per il territorio. L’amministrazione comunale ha dimostrato lungimiranza, sensibilità verso i temi della sostenibilità e della mobilità inclusiva e la volontà di sperimentare soluzioni nuove, capaci di migliorare concretamente la vita dei cittadini e dei visitatori. Per il CITIS è motivo di orgoglio essere parte di questo percorso e mettere a disposizione le proprie competenze per contribuire alla crescita di un modello di mobilità sempre più moderno, efficiente e sostenibile”.