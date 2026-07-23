Salina, catamarano turistico investe un gommone: due ragazze ferite

Un catamarano turistico con a bordo un gruppo di tedeschi ha investito un gommone nel mare di Salina, sul quale si trovavano due ragazze italiane. Secondo quanto riferito ai soccorritori da una delle due giovani, al momento dell’impatto entrambe erano intente a prendere il sole sull’imbarcazione. L’incidente ha provocato il ferimento delle due occupanti del gommone, con conseguenze differenti. Una delle ragazze ha riportato lesioni lievi, mentre l’altra ha subito una ferita più seria a una gamba. Una volta rientrata in porto, quest’ultima è stata affidata alle cure del personale del 118.

Il catamarano individuato e fatto rientrare in porto

Dopo l’incidente, il catamarano è stato individuato e fatto rientrare nel porto turistico dell’isola da Delemare Salina. Il rientro dell’imbarcazione costituisce un passaggio centrale nella ricostruzione dell’episodio, perché permetterà alle autorità competenti di acquisire gli elementi necessari per verificare quanto accaduto. Non sono state diffuse informazioni su eventuali provvedimenti adottati nei confronti del conducente o dell’equipaggio. Ogni valutazione sulle responsabilità resta quindi affidata alle indagini.

Indagini dell’Autorità marittima sulla dinamica dell’incidente

L’Autorità marittima ha avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’incidente tra il catamarano e il gommone, verificando le circostanze nelle quali è avvenuto l’impatto e raccogliendo le testimonianze delle persone coinvolte. Tra gli elementi a disposizione vi è il racconto fornito ai soccorritori da una delle due ragazze, secondo il quale le giovani stavano prendendo il sole quando il gommone è stato investito.