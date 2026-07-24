Sacal, i sindacati chiedono un incontro urgente al presidente Luciano Vigna

Le segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto la convocazione di un incontro urgente al nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Sacal, Luciano Vigna. La richiesta è contenuta in una lettera datata 24 luglio 2026 e inviata da Lamezia Terme. La comunicazione è stata indirizzata al presidente di Sacal e, per conoscenza, al responsabile delle Relazioni industriali della società, l’avvocato Andrea Falvo, e a Confindustria Catanzaro, nella persona dell’avvocato Stefano Corea.

Gli auguri dei sindacati al nuovo presidente di Sacal

In apertura della lettera, le tre organizzazioni sindacali rivolgono a Luciano Vigna gli auguri per il nuovo incarico alla guida del Consiglio di amministrazione della società aeroportuale. “Le scriventi OO.SS. desiderano rivolgerLe i migliori auguri di buon lavoro per l’importante incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sacal recentemente assunto”, si legge nella comunicazione.

Dopo gli auguri istituzionali, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti chiedono l’avvio di un confronto con la nuova governance aziendale. L’incontro, secondo quanto evidenziato nella lettera, dovrebbe rappresentare non soltanto un’occasione di conoscenza reciproca, ma anche un momento per affrontare alcune questioni che risultano ancora aperte.

Richiesto un incontro urgente con la nuova governance Sacal

Le organizzazioni sindacali chiedono espressamente al presidente Vigna di convocare un incontro in tempi rapidi. “Con la presente Le chiediamo la convocazione di un urgente incontro, non solo quale occasione di reciproca conoscenza istituzionale, ma soprattutto per avviare un confronto sulle principali questioni già affrontate nel corso della precedente gestione e che, ad oggi, risultano ancora aperte e meritevoli di approfondimento”.

La richiesta riguarda quindi temi già discussi durante la precedente gestione di Sacal, ma che, secondo le segreterie sindacali, non sarebbero stati ancora definitivamente affrontati. Nella lettera non vengono indicate nel dettaglio le singole questioni oggetto del confronto. I sindacati sottolineano però la necessità di riprendere il dialogo con il nuovo Consiglio di amministrazione, assicurando continuità alle interlocuzioni avviate in precedenza.

Relazioni sindacali articolate su tavoli distinti

Un passaggio della comunicazione riguarda l’attuale organizzazione delle relazioni sindacali in Sacal. Le segreterie ricordano che il confronto è al momento articolato su tavoli separati. Da una parte sono presenti le organizzazioni sindacali confederali, mentre dall’altra opera un’altra organizzazione sindacale. “Come è noto, le relazioni sindacali sono attualmente articolate su tavoli distinti, che vedono da un lato le organizzazioni sindacali confederali e dall’altro un’altra organizzazione sindacale”. È all’interno di questo quadro che Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti chiedono alla nuova governance di proseguire il confronto sulle questioni aziendali e sulle tematiche riguardanti i lavoratori.

I sindacati chiedono continuità nel confronto con Sacal

Secondo le tre organizzazioni, la continuità delle relazioni industriali rappresenta un elemento fondamentale per affrontare le future sfide dell’azienda. “Nella comunicazione, le scriventi OO.SS. ritengono fondamentale assicurare continuità ad un confronto costruttivo e tempestivo con la nuova governance, nel segno della correttezza delle relazioni industriali, della responsabilità reciproca e della ricerca di soluzioni condivise nell’interesse dell’azienda e di tutti i lavoratori, presupposto essenziale per affrontare efficacemente le sfide future”. La posizione espressa dalle sigle sindacali punta dunque alla prosecuzione di un dialogo definito costruttivo e tempestivo, fondato sulla correttezza delle relazioni industriali e sulla responsabilità delle parti coinvolte. L’obiettivo indicato nella lettera è quello di ricercare soluzioni condivise che tengano insieme gli interessi di Sacal e quelli di tutti i lavoratori.

Attesa la convocazione dell’incontro

La lettera si conclude con la richiesta di un riscontro da parte del presidente Luciano Vigna e con l’auspicio che l’incontro venga convocato. “Certi della Sua sensibilità istituzionale, restiamo in attesa di un cortese riscontro e della convocazione dell’incontro richiesto”. La comunicazione porta la firma delle segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che attendono ora la convocazione del confronto con il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Sacal.