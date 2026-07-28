Rottamazione-quinquies a Messina: chi può aderire e quali sono le scadenze. Tutte le INFO ed i DETTAGLI

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, con riferimento ai propri carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, è possibile aderire alla definizione agevolata (“Rottamazione-quinquies“), ai sensi dell’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026 e successive modifiche e integrazioni, prevista e disciplinata dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025.

Di seguito si riportano le principali scadenze previste dalla normativa:

Dal 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 i debitori, dopo aver effettuato le opportune verifiche, potranno presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente in modalità telematica, secondo le procedure che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 ottobre 2026.

i debitori, dopo aver effettuato le opportune verifiche, potranno presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente in modalità telematica, secondo le procedure che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 ottobre 2026. Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l’importo complessivamente dovuto, il piano di pagamento e le relative scadenze.

Le somme dovute potranno essere versate:

in un’unica soluzione , entro il 31 marzo 2027 ;

, entro il ; oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, secondo il calendario previsto dalla legge, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute comporterà, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025, la decadenza dai benefici della definizione agevolata. Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda di adesione, i contribuenti sono invitati a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.