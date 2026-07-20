Rotary Club Scilla Costa Viola, effettuata la cerimonia di passaggio di consegne per il 2026-2027

Passaggio delle consegne, nella splendida cornice del Castello Altafiumara, del Rotary Club Scilla Costa Viola, Antonio Gangemi passa il collare di presidente a Serafina Teramo, presente l’assistente governatore 2026-2027 Rocco Mazzu, il PDG Maria Pia Porcino, Enrico Paratore assistente governatore 2025-2026, Domenico Chindemi facilitatore 2025-2026. Il Presidente Antonio Gangemi illustra il lavoro fatto nel suo anno rotariano: l’attuazione della prima parte del Piano Strategico triennale, in questo ambito la collaborazione con l’Università Mediterranea corso di laurea di ingegneria gestionale con una serie di seminari aperti agli stakeolder del territorio per promuovere lo sviluppo economico e sociale della Costa Viola e delle aree interne limitrofe.

Avendo come punti cardinali “ diffondere il valore del servire”, il Club si muove all’interno delle cinque vie d’azione, privilegiando in questo caso la terza via, “l’Azione di pubblico interesse”. La concessione della cittadinanza onoraria insieme al comune di Bagnara Calabra a Stefania Auci autrice della Saga dei Florio, il convegno sul dissesto idrogeologico, tutela e valorizzazione della Costa Viola con relatore il prof. Giuseppe Barbaro il direttore del DICEAM UNIRC e la presenza di sindaci ed amministratori del territorio, il progetto del socio Fabio Pirrotta la Maratona inclusiva e l’Alzheimer Caffè che si svolgeranno con la presidenza del mio successore Serafina Teramo.

Il Rotary Scilla Costa Viola Award Xenia premio sul giornalismo culturale nell’ambito del simposio internazionale Networks Markets People. Si procede all’ingresso di un nuovo socio Carlo Toscano ed alla cerimonia di socio onorario del club alla PDG Maria Pia Porcino. Il Club Rotary Scilla Costa Viola, continuerà a creare valore condiviso, per mettere a sistema le infinite risorse dormienti, cercando di educare alla bellezza e alla cura per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico anima dello Stretto e della Costa Viola, cosi esordisce la neo Presidente Serafina Teramo che garantisce la continuità della seconda parte del Piano Strategico Triennale del Club, annunciando i caminetti Bizantini proposti dalla socia Mariangela Monaca.

Il Club intende fungere da lievito per le comunità locali, continua la presidente Serafina Teramo, promuovendo le sinergie tra le forze sane che già vi operano e la nascita di nuove forme di collaborazione tra esse, all’interno di una cornice organica di visione strategica, che rappresenta in realtà il vero portato originale del Club. Annunciando la composizione del direttivo per l’anno rotariano 2026/2027 Past President: Antonio Gangemi, presidente Serafina Teramo, vice presidente Domenico Tromba, presidente eletto Immacolata Lore, segretario Gabriele Polistena, prefetto Vincenzo Tromba, tesoriere Giuseppe Palermo, pres. comm. fondazione Francesco Calabro, pres. Comm. effettivo Luigi Palesandro.