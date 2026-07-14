Rotary Club Locri, Agostino Cucuzza nuovo presidente: al centro inclusione e impatto sul territorio

Agostino Cucuzza è il nuovo presidente del Rotary Club Locri. Il passaggio delle consegne si è svolto venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice dei giardini del Grand Hotel President di Siderno, segnando l’avvio del nuovo anno rotariano 2026-2027 e uno dei momenti più significativi della vita associativa del Club. L’avvocato Roberto Trimboli, al termine del proprio mandato, ha consegnato il collare e il testimone della presidenza all’avvocato Agostino Cucuzza, che guiderà il Rotary Club Locri per il nuovo anno sociale. Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato il presidente incoming, l’avvocato Francesco Archinà, a conferma della continuità progettuale che caratterizza da sempre il percorso del sodalizio.

All’appuntamento hanno preso parte numerose autorità rotariane, a testimonianza del ruolo del Rotary Club Locri all’interno del Distretto 2102. Erano presenti il Governatore Distrettuale Dino De Marco, la Past Governor Maria Pia Porcino, l’Assistente del Governatore Gina Scordo, il Facilitatore dell’Apprendimento Enrico Paratore, il Presidente del Rotary Club Palmi Carlo Oliva, il Presidente del Rotary Club Melito Porto Salvo Giuseppe Zavettieri, il Presidente del Rotary Club Milano Villoresi Pietro Stellino, il Past President del Rotary Club Lamezia Terme Antonio Mallamo, il Past President del Rotary Club Melito Porto Salvo Nino Panzera, il Vice Rappresentante Distrettuale Rotaract 2102 Francesco Maria Tavernese, la Presidente del Rotaract Club Locri Francesca Satriano e la Presidente dell’Interact Club Locri Diletta Commisso, oltre a numerosi ospiti provenienti dai club Rotary del territorio.

Il bilancio di Trimboli e la nuova visione di Cucuzza

Nel suo intervento conclusivo, il presidente uscente Roberto Trimboli ha ripercorso un anno intenso, caratterizzato da iniziative di servizio, eventi culturali, attività rivolte ai giovani e collaborazioni con istituzioni, scuole e associazioni del territorio. Un percorso che ha permesso al Rotary Club Locri di ottenere importanti riconoscimenti all’interno del Distretto e di distinguersi per la qualità dei progetti realizzati e per la capacità di incidere concretamente sulla comunità locale.

Assumendo la presidenza del Club, Agostino Cucuzza ha illustrato la propria visione per il nuovo anno rotariano, ponendo al centro il rapporto tra continuità e innovazione. Il nuovo presidente ha evidenziato la necessità per il Rotary di interpretare i cambiamenti della società, rafforzando il proprio ruolo di interlocutore delle istituzioni, del mondo della scuola e delle professioni della sanità, attraverso progetti capaci di generare un impatto concreto e duraturo sul territorio della Locride.

Tra le linee programmatiche illustrate da Cucuzza assume particolare rilievo la volontà di sviluppare un progetto dedicato all’inclusione, coinvolgendo scuole, enti locali, associazioni e realtà del terzo settore. L’obiettivo è promuovere una cultura della partecipazione e della valorizzazione delle diversità, nella convinzione che una comunità inclusiva rappresenti un presupposto fondamentale per uno sviluppo sociale autentico e condiviso. Nel corso della serata sono stati inoltre annunciati importanti incarichi distrettuali per alcuni soci del Club: Vincenzo Tavernese è stato designato Assistente del Governatore, mentre l’avvocato Roberto Trimboli ricoprirà il ruolo di Facilitatore Distrettuale dell’Apprendimento.

La nuova squadra del Rotary Club Locri

Il presidente Agostino Cucuzza ha presentato il Consiglio Direttivo che lo accompagnerà nell’anno sociale 2026-2027, sottolineando come il Rotary sia innanzitutto una comunità di persone che mettono competenze, professionalità e spirito di servizio a disposizione del bene comune.

Francesco Agostino , vicepresidente;

, vicepresidente; Vincenzo Tavernese , segretario;

, segretario; Francesco Archinà , segretario esecutivo;

, segretario esecutivo; Vincenzo Finis , tesoriere;

, tesoriere; Beatrice Bruzzì , prefetto;

, prefetto; Luigi Greco , prefetto esecutivo;

, prefetto esecutivo; Salvatore Spagnolo , consigliere;

, consigliere; Paolo Commisso , consigliere;

, consigliere; Luigi Brugnano, consigliere.

Completano la governance del Club il Past President Roberto Trimboli e il Presidente Incoming Francesco Archinà, nel segno della continuità amministrativa e progettuale.

Le commissioni operative

Sono stati inoltre presentati i presidenti di alcune commissioni, cuore operativo delle attività del Club:

Cetty Bagnato guiderà la Commissione Rotary Foundation;

guiderà la Commissione Rotary Foundation; Francesco Asprea sarà il Formatore di Club;

sarà il Formatore di Club; Giuseppe Finis presiederà la Commissione Immagine Pubblica;

presiederà la Commissione Immagine Pubblica; Francesco Galasso coordinerà la Commissione Nuove Generazioni;

coordinerà la Commissione Nuove Generazioni; Marcello Attisano guiderà la Commissione Progetti.

Il nuovo anno rotariano si apre così all’insegna dell’entusiasmo, della continuità e della volontà di rafforzare il ruolo del Rotary Club Locri quale punto di riferimento per il territorio. Attraverso service, iniziative culturali, progetti di inclusione e collaborazioni con istituzioni, mondo delle professioni e scuole, il Club rinnova il proprio impegno a favore della comunità, con l’obiettivo di trasformare il servizio in uno strumento concreto di crescita collettiva e di costruire un impatto realmente duraturo.