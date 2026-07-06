Roma, arriva dalla Calabria con mezzo chilo di hashish in valigia: arrestato

È terminato con un arresto il viaggio a Roma di un 38enne originario della Calabria, arrivato nella Capitale in treno con una valigia nella quale, secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato, erano nascosti circa 500 grammi di hashish. L’uomo è stato fermato dagli agenti della sezione Volanti nel quartiere Bastogi, area già nota alle forze dell’ordine per attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. A richiamare l’attenzione dei poliziotti è stato l’arrivo di un taxi in una delle principali piazze di spaccio della zona.

Gli agenti hanno seguito il veicolo e sono intervenuti quando il passeggero ha terminato di pagare la corsa. Durante il controllo, il 38enne ha riferito di essere appena giunto dalla Calabria per fare visita a un amico residente nel quartiere. La versione fornita, però, non ha convinto i poliziotti: l’uomo si è mostrato particolarmente nervoso, non aveva con sé documenti e non è stato in grado di indicare né il nome né l’indirizzo della persona che avrebbe dovuto incontrare.

I sospetti sono aumentati quando gli agenti hanno avvertito un forte odore di stupefacente provenire dal bagaglio. All’interno della valigia sono stati rinvenuti cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Gli involucri, secondo quanto emerso, riportavano diciture identificative presumibilmente utilizzate per distinguere la sostanza nel mercato dello spaccio.

Nel corso della perquisizione sono state trovate anche altre dosi di hashish nascoste in un pacchetto di sigarette, circa 3.700 euro in contanti e sei telefoni cellulari ancora confezionati e sigillati. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti, il 38enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Procura della Repubblica di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.