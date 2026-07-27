Rocco Chinnici, 43 anni dopo: due giorni di commemorazioni, iniziative civiche e una marcia per la legalità

Nel 43° anniversario della strage di via Pipitone Federico, il ricordo di Rocco Chinnici si rinnova attraverso un programma diffuso che coinvolgerà Palermo, Misilmeri e Lucca Sicula. Due giornate dedicate alla memoria e all’impegno civile, per riaffermare il valore del suo insegnamento e il ruolo della partecipazione nella costruzione di una cultura della legalità. Il programma commemorativo prenderà il via martedì 28 luglio, alle ore 19.30, a Palazzo Lo Cascio, a Lucca Sicula, in provincia di Agrigento, con la presentazione del libro “L’Italia di Rocco Chinnici”. L’incontro, promosso da La Strada degli Scrittori con il patrocinio del Comune di Lucca Sicula e della Fondazione Rocco Chinnici, approfondirà l’attività giudiziaria e l’eredità civile del magistrato, anticipando le celebrazioni in programma il giorno successivo tra Palermo e Misilmeri.

Il 29 luglio 1983 Rocco Chinnici venne assassinato da Cosa nostra

Il 29 luglio 1983 Rocco Chinnici, magistrato innovatore e promotore del metodo di lavoro dal quale sarebbe nato il Pool antimafia, venne assassinato da Cosa nostra davanti alla propria abitazione, nell’esplosione di un’autobomba. Nell’attentato persero la vita anche i Carabinieri della scorta, il maresciallo Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile, Stefano Li Sacchi. A quarantatré anni dalla strage di via Pipitone Federico, le cerimonie ufficiali, curate dalla Fondazione Rocco Chinnici con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati e del Comune di Palermo, si apriranno alle ore 9.30 in via Pipitone Federico 59, con la deposizione delle corone sul luogo dell’eccidio.

Alle ore 10.00, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina Pacis, in piazza IV Novembre 2, con ingresso da via Isonzo, sarà celebrata la Santa Messa in suffragio del giudice e delle altre vittime. Nel pomeriggio, al raccoglimento istituzionale si affiancheranno momenti rivolti alla cittadinanza e alle nuove generazioni, con l’obiettivo di tradurre il ricordo in partecipazione attiva.

A Palermo, alle ore 18.00, piazza Rocco Chinnici, in via Guglielmo Borremans, ospiterà “Una rosa per zio Rocco”, appuntamento promosso dalla Sartoria Sociale di Palermo. I partecipanti contribuiranno alla pulizia dello spazio pubblico dedicato al magistrato, compiendo un gesto concreto di cura verso la città e il bene comune. Al termine dell’attività, ciascuno riceverà una rosa realizzata all’uncinetto, omaggio alla memoria del giudice e simbolo di un impegno condiviso. Contemporaneamente, nella piazzetta Rocco Chinnici di Misilmeri, si aprirà “Fiori di legalità – Giornata in ricordo del giudice Rocco Chinnici”, promossa dalla Pro Loco di Misilmeri e da Attia Gruppo Giovanile, con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Misilmeri.

Alla presenza delle autorità, avrà luogo la cerimonia di piantumazione di un Giardino della Memoria. Un laboratorio creativo aperto alla comunità accompagnerà inoltre la realizzazione di uno striscione dedicato alla figura e all’insegnamento del giudice. Alle ore 20.00 partirà la Marcia della legalità, che dalla piazzetta Rocco Chinnici attraverserà le vie del paese fino a raggiungere piazza Comitato 1860. La serata continuerà con un aperitivo sociale, organizzato in collaborazione con “Di Martino”, e con il dj set di Alex Ciambra, pensato per coinvolgere soprattutto i più giovani e raccogliere l’eredità del magistrato che proprio nelle nuove generazioni riconosceva la speranza di una società più libera, giusta e consapevole.