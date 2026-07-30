Roccella Summer Festival 2026, tutto pronto per la prima data calabrese di Giorgia | INFO

Il Roccella Summer Festival si prepara ad accogliere una delle voci più iconiche e raffinate della musica italiana: Giorgia. Il concerto, in programma il prossimo 1° agosto nella consueta cornice del suggestivo Teatro al Castello di Roccella Jonica, rappresenta una delle tappe più attese del “G Summer Tour”. Il mega evento, prima delle due tappe in Calabria del tour – l’altra è a Santa Maria del Cedro, il 3 agosto – si inserisce nel cartellone del Roccella Summer Festival che si conferma come la rassegna punto di riferimento per la musica dal vivo in Calabria. Durante la serata, l’artista ripercorrerà i suoi più grandi successi, alternando brani storici a nuove produzioni, come quelle contenute nell’album “G”, il tutto accompagnato da arrangiamenti curati che esaltano la sua straordinaria estensione vocale e la sua versatilità interpretativa.

Il “G Summer Tour” porta sui palchi estivi un’esperienza live intensa, capace di coinvolgere il pubblico attraverso un mix di pop, soul e R&B, generi che hanno segnato la carriera trentennale dell’artista romana. Il Teatro al Castello, con la sua posizione panoramica e l’atmosfera intima, farà da cornice ideale a uno spettacolo che si preannuncia tra i momenti clou dell’estate musicale ionica: per il concerto di Giorgia a Roccella Jonica si attende infatti il pubblico delle grandi occasioni

Ad accompagnare Giorgia sul palco ci saranno Sonny Thompson (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Frodella (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (archi – violoncello), Caterina Coco (archi – violino), Alessio Cavalazzi (archi – violino), Matteo Lipari (archi – viola).

I biglietti per assistere al concerto di Giorgia, al Roccella Summer Festival possono essere acquistati attraverso i consueti circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.