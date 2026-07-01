Roccella Jonica, serata tra poesia e filosofia con “Leggendo Nosside e Campanella – Tre voci e un’arpa” | INFO

Grande attesa al Parco degli Dei di Roccella Ionica della scultrice Mariella Costa per l’evento che si terrà domenica 5 Luglio, dalle 20.45, dal titolo “Leggendo Nosside e Campanella – Tre Voci e un’Arpa“, in cui verranno letti dei brani di un dialogo immaginario tra Nosside e Tommaso Campanella, tratti dal libro “Alla Ricerca dell’Autenticità” di Natale Ennio Pedullà, ingegnere con una grande passione per la mitologia, dando alla stampa diversi volumi a tema, come: “Il Moto di Elettra. Le Costellazioni”, La verità ermetica di Timeo di Locri. La Neghentropia”, “Polimnia. Come in cielo così in terra”, “Apollo e le Nove Muse”, “Eros il genio. L’Alchimia del dio Mar. Un Vento di nome Persephone”, “Il Logos. Chi genera chi”, “Dialoghi e ambientazioni del film ‘Noi ritorniamo’.

I brani verranno interpretati da tre attori d’eccezione: Chiara Femia, Emiliano Sfara e Domenico Angiletta, accompagnati dal sottofondo musicale dell’arpista Elena Andreacchio. Una stupenda location, il Parco degli Dei, dove si viene catapultati letteralmente nelle ataviche radici del nostro territorio, fatto di miti e leggende, magistralmente arricchito dall’instancabile artista Mariella Costa, custode degli splendori del nostro passato, e dove prenderanno vita, per una sera, Nosside, sopraffina poetessa locridea, e Tommaso Campanella, sublime pensatore calabrese, di Stilo. Poesia e pensiero filosofico a confronto che, attraverso l’arte della recitazione e l’eleganza musicale dell’arpa, uniranno passato e presente, a ricordarci l’importanza dell’autenticità di essere se stessi, che non è solo di Nosside o di Campanella, ma deve essere di ognuno di noi, soprattutto nei tempi odierni, dove è facile cadere nella rete della superficialità e dell’interesse personale, che portano ad indossare maschere o ad aprire profili social, che lontanamente dicono chi siamo veramente, riportano solo quella parte che richiede il sistema sociale stereotipato.

Un triste adeguamento, che appiattisce la personalità e la rende manipolabile, non permettendole di tirare fuori le meravigliose potenzialità che la contraddistinguono. E, allora, se vogliamo ritornare a sentirci autentici, cogliamo l’opportunità di essere presenti al Parco degli Dei di Roccella Ionica, domenica 5 Luglio dalle 20.45, per assistere al confronto tra Nosside e Tommaso Campanella, esempi eccellenti, in merito, nei loro rispettivi periodi storici, ma, pur sempre, attuali e propositivi. “Non perdiamo tre quarti di noi stessi per essere come le altre persone” (Arthur Schopenhauer).