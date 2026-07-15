Roccella Jazz Festival 2026, il grande ritorno di Rumori Mediterranei: Brunori Sas e Stefano Di Battista tra le stelle del cartellone

Un viaggio tra jazz, contaminazioni sonore e grandi narrazioni musicali. La 46ª edizione del Roccella Jazz Festival – Rumori Mediterranei si prepara a regalare tre giornate di grande musica dal vivo, dal 29 al 31 agosto 2026, con un programma di assoluto rilievo che conferma il ruolo della manifestazione calabrese nel panorama dei festival internazionali. Il direttore artistico Mirko Onofrio ha costruito un cartellone capace di rinnovare il rapporto storico tra il Roccella Jazz Festival e il suo pubblico, puntando ancora una volta su una proposta in cui convivono linguaggi differenti, epoche lontane e culture musicali diverse. Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà il titolo “The Kids Aren’t Alright”, un’espressione che richiama e allo stesso tempo ribalta consapevolmente il celebre verso degli Who, trasformandolo in una riflessione sul presente e sul ruolo della musica nella società contemporanea.

“The Kids Aren’t Alright”, il tema del Festival tra musica e consapevolezza

La nuova edizione del Roccella Jazz Festival 2026 nasce con l’obiettivo di proporre non soltanto spettacolo, ma anche una lettura critica del tempo presente attraverso la musica. Il titolo scelto vuole essere un invito a guardare la realtà con maggiore attenzione, facendo della musica un luogo di confronto, consapevolezza e partecipazione collettiva, prima ancora che un semplice momento di intrattenimento. Una scelta coerente con la storia di Rumori Mediterranei, manifestazione che da oltre quarant’anni porta a Roccella Jonica artisti capaci di superare confini geografici e stilistici, creando un dialogo continuo tra tradizione e innovazione. Da oggi è inoltre possibile acquistare biglietti e abbonamenti per assistere alle tre serate in programma nella suggestiva cornice del Teatro al Castello, cuore pulsante della manifestazione.

Roccella Jazz Festival 2026, un cartellone internazionale tra jazz, world music e contaminazioni

Il programma della 46ª edizione del Roccella Jazz Festival propone un percorso musicale ricco e variegato, con artisti provenienti da diverse realtà culturali e con approcci differenti alla composizione e alla performance. Ad aprire la manifestazione sarà l’Eleonora Strino Quartet, formazione guidata dalla chitarrista e cantante napoletana, già protagonista della copertina di Jazz Guitar Today. La sua musica, caratterizzata da una scrittura raffinata e da una grande cura dei dettagli, sarà accompagnata da Claudio Vignali, Giulio Corini e Zeno De Rossi. A seguire spazio a Daniele Sepe & Micrologus Ensemble con il progetto “Kronomakia”, un incontro tra ricerca musicale e sperimentazione, in cui il passato dialoga con nuove forme espressive. La seconda serata vedrà protagonista Sunbörn, il sestetto danese premiato ai Danish Grammy Awards, che porterà sul palco del festival il proprio originale intreccio tra afrojazz, elettronica e world music, un vero melting pot di influenze internazionali. La chiusura sarà affidata a Javier Girotto & Aires Tango con “30”, un progetto che celebra trent’anni di storia del tango jazz, partendo dalle radici argentine per arrivare fino alle atmosfere mediterranee.

Brunori Sas e Stefano Di Battista protagonisti dell’omaggio a Lucio Dalla

Il momento più atteso dell’intera edizione sarà quello affidato a Brunori Sas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccellarkestra porteranno sul palco del Teatro al Castello il progetto “Sempre più profondo è il mare”. Lo spettacolo sarà un tributo integrale a “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla, uno degli album più importanti della musica italiana, reinterpretato attraverso l’incontro tra la sensibilità cantautorale di Brunori Sas, il talento jazzistico di Stefano Di Battista e la forza orchestrale della Roccellarkestra. Un appuntamento destinato a rappresentare uno dei momenti più significativi della storia recente del Roccella Jazz Festival, capace di unire generazioni diverse nel segno della musica d’autore.

Rumori Mediterranei, 46 anni di musica senza confini

Con l’edizione 2026, il Roccella Jazz Festival – Rumori Mediterranei conferma la propria identità: una manifestazione che non segue semplicemente le mode, ma costruisce ogni anno un racconto musicale originale e coerente. Il cartellone firmato da Mirko Onofrio mette insieme grandi nomi, nuove sonorità e progetti capaci di raccontare il mondo attraverso il linguaggio universale della musica. Dal 29 al 31 agosto 2026, il Teatro al Castello di Roccella Jonica diventerà ancora una volta un punto d’incontro tra culture, artisti e pubblico, nel segno di una tradizione lunga quasi mezzo secolo e sempre proiettata verso il futuro.