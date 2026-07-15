Roccella Ionica, al Parco degli Dei la presentazione del libro “Maria. Una storia vera” | INFO

Non finiscono gli eventi di successo nella meravigliosa location del “Parco degli Dei”, a Roccella Ionica, che ospiterà, sabato 18 Luglio, dalle ore 21.00, la presentazione del libro “Maria. Una Storia vera” di Giuseppe Gervasi, con i saluti e introduttivi della padrona di casa, l’artista Mariella Costa, e l’autrice e poetessa Caterina Landro, che modererà l’incontro con l’autore stesso. Gervasi vive a Riace ed è conduttore del programma televisivo “Gente di Calabria”, trasmesso su Telemia, attraverso il quale valorizza personalità calabresi, operanti in vari settori. Oltre a questo è scrittore e poeta, e ha dato alle stampe diverse opere di successo. Con Laruffa Editore ha pubblicato “I tuoi passi lenti… verso l’origine dell’amore” (2015),”Un nuovo suono”(2017), raccolte di liriche dense di moralità, un grido di dolore, ma anche di speranza, e nell’Aprile 2018 “Desiderio” , un racconto per bambini, elogio delle utopie e dei sogni. Nel 2019 ha pubblicato “Riace che incontra il mare” con Radici Future Produzioni, il suo primo romanzo.

Ha partecipato con un contributo poetico alla pubblicazione di “Croce di Libia (Ludo Edizioni, 2020). Nel 2021 ha pubblicato “Dietro la porta ho atteso il tuo respiro” con Radici Future Produzioni. Nel Febbraio 2023 ha pubblicato la raccolta di poesia “Che non sia l’ultimo” per Pace Edizioni. Nel 2025 sono usciti “Ho sognato la mia terra” e “Per guardare il Cielo deve Piovere” per Vintura Edizioni. Nel 2026, con Laruffa Edizioni”, è uscito “Maria, Una Storia vera”, e il 12 Luglio 2026 il suo ultimo romanzo, con Vintura Edizioni, “Una stella nei Campi”.

Intensa, anche, la sua attività politica, sociale e culturale. Laureato in Giurisprudenza, per qualche anno ha esercitato la professione forense. In passato ha collaborato con LaCTV, conducendo la trasmissione “La Terra del Sole”, in cui metteva in risalto le variegate bellezze della Calabria. “Maria. Una Storia vera” è un’opera travolgente ed emozionante, che parte dai primi del ‘900 fino ai giorni nostri, snodandosi tra Riace, Stignano, Reggio Calabria e Napoli.

Un viaggio alla scoperta di due donne, che riescono a riprendersi quello che la vita, a causa di pregiudizi e discriminazioni, aveva tolto loro. La protagonista è Maria, nata da una relazione clandestina tra sua mamma Rosa e Lorenzo, un uomo appartenente ad una classe sociale elevata. Quest’ultimo, nonostante costretto da dinieghi del tempo a rinnegare davanti a tutti la vicenda, mantenne vivo, nell’ombra, l’amore verso Rosa e la figlia Maria. E’ una storia vera, perché sulla vicenda ci furono diverse controversie giudiziarie, attestate e riscontrabili. Due donne, quindi, che riescono a salvaguardare la loro dignità e a mantenere vivo un amore, scavalcando la mentalità del loro tempo, che è anche il nostro, solo con modalità diverse. Ascoltare questa storia, fa riflettere, sui giorni odierni, in cui il giudizio colpisce in maniera differente, sui social, ma il modo per superarlo resta lo stesso: mantenere vivi i sentimenti accende una forza che nessun ostacolo può fermare.

E se il tutto è calato in un museo a cielo aperto, che racconta di donne antiche che hanno lottato per essere libere, la cosa acquista un valore aggiunto indescrivibile. E. allora, tutti presenti, sabato 18 Luglio, dalle ore 21.00 al Parco degli Dei a Roccella Ionica, per metterci in viaggio con Maria e sua mamma Rosa. “Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce, e ora che ce l’ho, non rimarrò in silenzio”. (Madeleine Albright)