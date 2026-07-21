Roccaforte, pronta la serata di beneficenza “Vunì in Festa”: il ricavato sarà devoluto all’Oncoematologia pediatrica del GOM

Una serata all’insegna della solidarietà, della musica e delle tradizioni del territorio per sostenere il Reparto di Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. È questo l’obiettivo di “Vunì in Festa”, l’evento di beneficenza organizzato dall’Associazione EMO – Estetica Malati Oncologici, in programma martedì 11 agosto 2026, a partire dalle ore 20, in piazza Sgrò, a Roccaforte del Greco.La manifestazione sarà aperta dai saluti istituzionali, ai quali seguirà l’intervento di una delegazione del Reparto di Oncoematologia pediatrica del GOM di Reggio Calabria. La serata proseguirà con musica dal vivo e con gli stand gastronomici, nei quali saranno proposti panini e specialità locali. Il ricavato dell’intera iniziativa sarà devoluto al Reparto di Oncoematologia pediatrica del GOM di Reggio Calabria, con l’obiettivo di sostenere le attività rivolte ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.