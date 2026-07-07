Roccaforte del Greco, farmacia chiusa: il sindaco Nucera scrive al Prefetto Vaccaro

La chiusura, da alcune settimane, della farmacia di Roccaforte del Greco, legata a problemi giudiziari, sta causando gravi disagi alla popolazione, in particolare ad anziani, persone fragili e cittadini con difficoltà negli spostamenti. Per questo motivo, il sindaco Ercole Nucera ha inviato una lettera urgente al Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, chiedendo un intervento immediato per garantire la riapertura del servizio farmaceutico. Pur nel pieno rispetto dell’operato della Magistratura, il sindaco sottolinea che “la continuità di un presidio sanitario essenziale non può restare subordinata ai tempi del procedimento giudiziario”. Nucera chiede quindi agli organi competenti “l’adozione rapida di provvedimenti amministrativi e organizzativi, anche temporanei, per assicurare ai cittadini il diritto alla salute e l’accesso ai farmaci”.

La lettera integrale del sindaco di Roccaforte del Greco Nucera:

Al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria Dott.ssa Angela Daniela Musolino, al Prefetto di Reggio Calabria, al Direttore Generale ASP di Reggio Calabria, Dott.ssa Maddalena Berardi, Al Direttore dell’Ufficio della Struttura Complessa Territoriale Farmaceutica dell’ASP, Dott.ssa Domenica Costantino, alla Stazione dei Carabinieri di Roccaforte del Greco.

Oggetto: Richiesta urgente di riapertura del servizio farmaceutico nel Comune di Roccaforte del Greco

“I cittadini della comunità di Roccaforte del Greco intendono rappresentare la grave situazione di disagio determinatasi a seguito della chiusura della farmacia presente sul territorio la farmacia costituisce un presidio sanitario essenziale, soprattutto in un piccolo comune montano con una significativa presenza di persone anziane, fragili e con difficoltà negli spostamenti. La sua assenza compromette il diritto dei cittadini ad accedere tempestivamente ai farmaci e ai servizi sanitari di base Pur nel pieno rispetto dell’operato della Magistratura e dell’iter giudiziario in corso nei confronti degli eventuali indagati, riteniamo che la continuità del servizio farmaceutico non debba essere subordinata ai tempi del procedimento giudiziario Per tali ragioni, chiediamo che vengano adottati con la massima urgenza tutti i provvedimenti amministrativi e organizzativi necessari affinché il servizio farmaceutico venga riattivato nel più breve tempo possibile, anche attraverso soluzioni temporanee previste dalla normativa vigente, garantendo cosìil diritto alla salute della popolazione. Confidiamo nella sensibilità delle Istituzioni, affinché venga assicurata una risposta immediata a una necessità primaria della nostra comunità”

Il sindaco Ercole Nucera