Roberto Rugna eletto presidente del Consiglio delle Regioni di ANCE: le congratulazioni di Straface

Roberto Rugna è stato eletto presidente del Consiglio delle Regioni di ANCE, assumendo di conseguenza anche l’incarico di vicepresidente di diritto dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. La nomina è stata formalizzata a Roma, nella sede nazionale dell’associazione, e completa la squadra guidata dal presidente Antonio Ciucci. A congratularsi con l’imprenditore di Corigliano-Rossano, amministratore unico di Italiana Gas e già presidente di ANCE Calabria, è l’assessore regionale al Welfare e alle Pari Opportunità Pasqualina Straface. “Esprimo le mie più sincere congratulazioni a Roberto Rugna per la sua elezione a presidente del Consiglio delle Regioni di ANCE e il conseguente incarico di vicepresidente di diritto dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Un prestigioso riconoscimento formalizzato a Roma, nella sede nazionale dell’associazione, che completa la squadra guidata dal presidente Antonio Ciucci.”

Secondo l’assessore regionale, l’assunzione da parte di Rugna della guida dell’organismo di raccordo tra i territori e la struttura nazionale rappresenta un’affermazione importante non soltanto per il tessuto produttivo dello Ionio Cosentino, ma anche per l’intera Calabria. Il nuovo incarico viene inoltre collegato alle politiche regionali dedicate al welfare, alla coesione sociale, all’inclusione e alla riduzione delle disuguaglianze. “Questo importante risultato – prosegue l’assessore Straface – premia le doti professionali e l’impegno costante profuso in questi anni. Tuttavia, lo leggiamo anche attraverso la lente di una visione strategica che mette al centro il benessere delle persone, l’inclusione e la riduzione delle disuguaglianze. Un comparto edile forte, dinamico e radicato nei territori è fondamentale non solo per lo sviluppo infrastrutturale, ma anche per generare occupazione stabile, contrastare il disagio sociale e promuovere una crescita economica realmente inclusiva.”

Straface sottolinea quindi il ruolo che un settore delle costruzioni solido e radicato nei territori può svolgere non soltanto nella realizzazione delle infrastrutture, ma anche nella creazione di lavoro stabile e nel sostegno a una crescita capace di coinvolgere tutte le fasce della popolazione. Al nuovo presidente del Consiglio delle Regioni di ANCE l’assessore affida infine l’augurio di saper rappresentare le esigenze delle diverse realtà territoriali, mantenendo al centro solidarietà, giustizia sociale e pari opportunità.

“A Roberto Rugna – conclude l’assessore Straface – giungano i miei più fervidi auguri di buon lavoro per questa nuova sfida istituzionale. Sono certa che saprà interpretare al meglio le istanze dei territori, coniugando la visione strategica per lo sviluppo del Paese con un’attenzione costante ai valori della solidarietà, della giustizia sociale e delle pari opportunità, pilastri fondamentali per una Calabria che non lascia indietro nessuno.”