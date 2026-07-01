Rizziconi, favoreggiamento e procurata inosservanza di pena al latitante Crea: assoluzioni e condanne, soddisfazione delle difese

Si è concluso con assoluzioni e condanne il procedimento relativo alle accuse di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti, a vario titolo, nella presunta rete di supporto a Domenico Crea, latitante catturato nell’agosto del 2019. La vicenda giudiziaria ha riguardato profili delicati, legati all’ipotesi che alcuni imputati avessero agevolato la sottrazione alla cattura del latitante o comunque favorito la sua permanenza in stato di irreperibilità.

La decisione ha fatto registrare esiti differenti per gli imputati coinvolti. Da un lato, il giudizio si è concluso con l’assoluzione di tre persone; dall’altro, sono arrivate condanne per altri due imputati. Un risultato che, secondo quanto emerge dalla nota trasmessa da un legale, viene accolto con particolare soddisfazione in relazione alle posizioni definite con formula assolutoria.

Assolti Giovinazzo, Andreacchio e Fondacaro

Tra gli imputati assolti figura Rocco Giovinazzo, difeso dagli avvocati Elisabetta Ascone, del Foro di Roma, e Maria Teresa Caccamo, del Foro di Palmi. L’esito del processo rappresenta un passaggio significativo per la sua posizione, che è stata così definita favorevolmente all’esito del giudizio.

Assoluzione anche per Bruno Andreacchio, assistito dall’avvocato Antonino Napoli, e per Saverio Alessandro Fondacaro, difeso dall’avvocato Maria Teresa Caccamo. Le decisioni assolutorie assumono rilievo nell’ambito di un procedimento incentrato su contestazioni particolarmente complesse, poiché collegate alla presunta assistenza prestata a un soggetto in stato di latitanza.

Le difese hanno espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, soprattutto con riferimento alle accuse di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, ritenute centrali nell’impianto accusatorio legato alla figura di Crea Domenico. Il verdetto, per le posizioni assolte, segna dunque il riconoscimento delle ragioni difensive prospettate nel corso del processo.

Condannati Versace e Pillari

Il procedimento si è invece concluso con una condanna per Rocco Versace, difeso dagli avvocati Pasquale Loiacono e Francesco Albanese. Condanna anche per Domenico Pillari, assistito dagli avvocati Lorenzo Gatto e Salvatore Staiano.

Le condanne riguardano il medesimo contesto processuale, relativo alle ipotesi di reato connesse alla latitanza di Domenico Crea. Si tratta di una vicenda che ha richiamato l’attenzione per la natura delle contestazioni e per il riferimento a un periodo particolarmente rilevante, culminato con la cattura del latitante nell’agosto del 2019.

La vicenda della latitanza e la cattura nell’agosto 2019

Il procedimento trae origine dalle indagini sui presunti sostegni garantiti durante la latitanza di Domenico Crea, catturato nell’agosto 2019. Al centro del processo vi erano le accuse di favoreggiamento e di procurata inosservanza di pena, reati che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero stati collegati alla permanenza in stato di latitanza del ricercato.

La posizione degli imputati è stata valutata singolarmente, con esiti differenziati. Per alcuni è arrivata l’assoluzione, mentre per altri il Tribunale ha ritenuto di pronunciare condanna. La decisione conferma la complessità del quadro processuale, nel quale le responsabilità sono state accertate distinguendo le singole condotte e le specifiche posizioni.

Soddisfazione per il risultato delle difese

La nota trasmessa evidenzia la grande soddisfazione per il risultato ottenuto in relazione alle accuse di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena. In particolare, le assoluzioni di Rocco Giovinazzo, Bruno Andreacchio e Saverio Alessandro Fondacaro vengono lette come un esito importante per le rispettive difese, che nel corso del procedimento hanno sostenuto l’estraneità dei propri assistiti rispetto alle contestazioni mosse.

Il processo si chiude dunque con un quadro articolato: da una parte le assoluzioni, dall’altra le condanne di Rocco Versace e Domenico Pillari. La decisione si inserisce nella più ampia vicenda giudiziaria legata alla latitanza di Domenico Crea, una storia processuale che ha avuto il suo momento centrale nella cattura dell’agosto 2019 e che oggi registra un nuovo passaggio nelle aule di giustizia.