Ritorna la storica Traversata dello Stretto: presentata la 62ª edizione | FOTO e INTERVISTE

La settimana interamente dedicata alla Traversata dello Stretto è ufficialmente cominciata con la tradizionale conferenza stampa di presentazione, organizzata nella suggestiva cornice dell’Altafiumara Resort & Spa, con affaccio sullo Stretto. Il Centro Nuoto Villa e l’Amministrazione comunale di Villa San Giovanni hanno illustrato temi, protagonisti e novità della 62ª edizione della grande classica del nuoto di fondo. La gara internazionale si disputerà domenica 2 agosto, con partenza fissata alle ore 10:30 da Capo Peloro, a Messina, e arrivo previsto intorno alle 11:30 sulla sponda di Villa San Giovanni. Saranno ottanta i nuotatori al via, tutti ammessi dopo avere superato il nuovo sistema di qualificazione introdotto dall’organizzazione.

L’incontro con i giornalisti, moderato dall’addetto stampa Paolo Messina, ha visto la partecipazione della sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti, dell’assessore Giuseppe Cotroneo, del presidente del Centro Nuoto Villa Mimmo Pellegrino e del vicepresidente Bruno Pecora, presenti in rappresentanza dell’intero gruppo organizzativo. Per le istituzioni ha partecipato anche Paolo Bilardi, consigliere del Comune di Reggio Calabria, mentre per il mondo sportivo sono intervenuti il presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti e il presidente della Fin Alfredo Porcaro.

In sala era presente una nutrita delegazione delle Forze dell’Ordine e di altre realtà istituzionali. Hanno preso parte all’incontro il capitano Sanguigni della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni, il direttore Umberto Milea dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, il luogotenente Barberi e il maresciallo Roncone della sezione operativa navale della Guardia di Finanza, il maggiore Coniglio dei Carabinieri di Villa San Giovanni, il luogotenente Leocata, comandante della stazione dei Carabinieri di Villa, e il luogotenente Pagnozzi, comandante della Guardia Costiera.

Presenti anche Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, già sindaco di Palmi e consigliere metropolitano di Reggio Calabria, Caterina Trecroci, presidente del Consiglio comunale di Villa San Giovanni, il consigliere comunale Daniele Siclari, il componente della Giunta regionale del Coni Calabria Andrea Guarna, Nuccio Barillà di Legambiente, Carlo Arnese di EclipsE due come voi, Antonio Laganà, consigliere internazionale del Panathlon, e una rappresentativa del Blu Team Nuoto.

L’ambizione dell’organizzazione di alzare ogni anno l’asticella si riflette nelle due principali novità dell’edizione 2026: la nuova modalità di iscrizione alla gara e lo spostamento della zona d’arrivo. Per la prima volta, gli ottanta nuotatori chiamati a contendersi la vittoria hanno dovuto superare il taglio delle qualificazioni, facendo registrare nella stagione in corso un tempo minimo ufficiale, secondo parametri stabiliti dall’organizzazione e in linea con i massimi livelli italiani. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato, pensato per aumentare ulteriormente il livello agonistico e la competitività tra i partecipanti. La nuova formula conferma la volontà di consolidare la Traversata dello Stretto come appuntamento sportivo dall’elevato tasso tecnico.

La seconda grande novità riguarda il nuovo scenario d’arrivo, individuato nella piazza delle Repubbliche Marinare. La scelta consente alla manifestazione di tornare a Punta Pezzo, punto d’approdo di numerose edizioni del passato, valorizzando una zona moderna e ben curata. Il nuovo traguardo permetterà inoltre di ammirare nuovamente il celebre faro di Villa San Giovanni sullo sfondo della competizione, richiamando lo storico logo della Traversata. Dal pilone messinese al faro villese, il campo gara sarà caratterizzato, come sempre, da correnti imprevedibili e da condizioni meteomarine in continuo mutamento. I nuotatori saranno chiamati anche ad affrontare l’ulteriore difficoltà rappresentata dalla traiettoria da seguire per entrare correttamente nell’imbuto finale in direzione del cartellone di arrivo.

C’è grande curiosità per conoscere i nuovi vincitori della Traversata dello Stretto, che iscriveranno il proprio nome nell’albo d’oro dopo i successi di Giordano e Caponi nell’edizione 2025. Tra gli uomini, i principali favoriti sono Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso delle Fiamme Oro, entrambi saliti sul podio nella precedente edizione. Tra le possibili sorprese figurano Cristian Molonia dell’Unime, Simone Dutto dei Carabinieri e Alessandro Addis dell’Aurelia Nuoto.

In campo femminile, l’attenzione sarà concentrata soprattutto su Rachele Bruni, medaglia d’argento olimpica a Rio 2016. Tra le candidate alla vittoria anche la compagna delle Fiamme Oro Giulia Gabbrielleschi, oltre a Emma Micheletti della Nuoto Venezia e Iris Menchini dei Carabinieri. Si preannuncia grande competizione anche tra i Master, con almeno quattro atleti indicati tra i favoriti: Nisato, Trippodo, Morellato e Panieri. Tra le donne, particolare attenzione sarà rivolta a Cristina Bertucci.

La collaborazione tra il Centro Nuoto Villa e il Comune di Villa San Giovanni consentirà di arricchire la 62ª edizione con una serie di eventi collaterali, pensati per trasformare la settimana della Traversata in una vera e propria festa per la città. Il programma comprenderà iniziative dedicate allo street food e all’artigianato locale, oltre a un concerto organizzato da Studio Network54. Nel giorno della gara, il pubblico potrà vivere l’atmosfera della grande classica attraverso un maxi schermo, sul quale saranno inizialmente presentati i profili di tutti gli atleti e successivamente trasmessa la diretta integrale della competizione. La gara potrà essere seguita anche su YouTube e attraverso i canali social ufficiali della Traversata dello Stretto.

Accanto all’emozione dell’edizione 2026, sarà possibile approfondire la storia della manifestazione, nata nel 1954, attraverso il primo libro interamente dedicato alla competizione. Il volume, intitolato “Traversata dello Stretto, una classica da leggenda”, è stato scritto dall’addetto stampa Paolo Messina. Il libro sarà disponibile il 2 agosto presso il gazebo dell’Avis allestito nella piazza delle Repubbliche Marinare. La pubblicazione sarà presentata proprio nella nuova zona d’arrivo mercoledì 29 luglio alle ore 21:30.

Conclusa la conferenza stampa, il prossimo appuntamento sarà dedicato al sorteggio degli accoppiamenti tra gli atleti e i barcaioli. L’estrazione si svolgerà martedì pomeriggio alle ore 18:00 presso la piscina Il Corallo di Villa San Giovanni. Sabato si terrà invece la riunione tecnica con tutti i nuotatori nella zona d’arrivo. Nella stessa area sarà organizzata anche una specifica conferenza stampa, alla quale prenderanno parte alcuni degli atleti al via della 62ª Traversata dello Stretto.

I nomi dei partecipanti e le statistiche

Questi i nomi dei partecipanti e le statistiche.