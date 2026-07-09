Ritorna il Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”: riconoscimenti alle eccellenze del territorio | INFO

È con grande entusiasmo che si annuncia la ventitreesima edizione del Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, un evento annuale di riferimento che celebra e valorizza le eccellenze del territorio calabrese. L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio alle ore 20:00, presso la prestigiosa cornice del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”. La serata sarà condotta dai noti giornalisti Francesca Laurendi e Gianluca Scopelliti, che guideranno il pubblico attraverso un viaggio di emozioni e riconoscimenti.

Nato nel 2004 da un’idea visionaria di Giuseppe Tripodi, Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Città di Reggio Calabria, il Premio “Reggio Calabria Day” si avvale del prestigioso patrocinio delle massime istituzioni locali, tra cui il Consiglio Regionale della Calabria, la Città Metropolitana, il Comune e la Camera di Commercio di Reggio Calabria. Questo supporto istituzionale sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama culturale e sociale della regione.

Il Premio si radica in una tradizione millenaria che ha reso Reggio Calabria un crocevia di culture, pensiero e innovazione, situata nel cuore del Mediterraneo. La motivazione alla base di questo riconoscimento è chiara: dimostrare che il patrimonio di talenti, genialità e creatività che caratterizza la nostra terra è più vivo che mai. Il Premio Nazionale “Reggio Calabria Day” non rappresenta soltanto una celebrazione di successi individuali, ma è anche un tributo a una terra che continua a generare menti brillanti.

È un filo conduttore tra la nostra identità storica e il presente, un riconoscimento a coloro che, con ingegno, resilienza e creatività, portano il nome di Reggio Calabria sulla scena nazionale e internazionale, contribuendo a dare lustro e orgoglio alla nostra comunità.