Ripescaggio Viola, sfuma una possibilità: Brescia mette le mani sul titolo di Nocera

Brescia ripartirà dalla B Nazionale. Dopo la clamorosa vicenda che ha visto la Leonessa abbandonare la Serie A vendendo il proprio titolo verso Roma, la società lombarda è entrata di prepotenza sul ‘mercato titoli’ puntando con decisione a quello della Power Basket Nocera. Battuta, in pochi giorni, la concorrenza della nuova Trapani che rischia di restare definitivamente fuori dalla categoria. Lunedì dovrebbe essere messo tutto nero su bianco. Nocera ha già fatto richiesta di parere al trasferimento a Fip Campania e Fip Lombardia incassando due via libera.

Graziella Bragaglio sarà il nuovo presidente. Mauro Ferrari, intanto, ha liberato gli sponsor con un’e-mail proponendo “la risoluzione consensuale del contratto in oggetto, con rinuncia a qualsivoglia pretesa dell’una parte nei confronti dell’altra, anche in relazione a pregressi rapporti“. Ferrari non prenderà parte al nuovo progetto, come espressamente richiesto anche dai tifosi.

Per la Viola sfuma la prima delle due chance, che in realtà sarebbe la ‘seconda’ in termini di percorribilità, ovvero quella dell’acquisto del titolo, ipotesi considerata sempre di secondo piano. I neroarancio puntano tutto sulle possibilità di ripescaggio. Con Monferrato e Fidenza fuori dai giochi, resta solo Pizzighettone davanti.

La società lombarda ha presentato domanda ma continua ad avere il problema legato al palazzetto: né giocare nel palazzetto di Soresina, né ottenere una deroga sembrano, al momento, piste percorribili. E senza delle garanzie, la domanda verrebbe respinta. A quel punto, per la Viola si aprirebbe un’autostrada verso la B1. Ma i tempi non sono ancora maturi.