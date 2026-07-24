Ripescaggio Viola, Imola presenta ricorso: “classifica sorprendente, noi abbiamo priorità”

La Virtus Pallacanestro Imola ha presentato ricorso contro il ripescaggio della Viola ritenendo di avere priorità

Virtus Imola

Attraverso una nota stampa che riportiamo di seguito, a firma del presidente Stefano Loreti, la Virtus Pallacanestro Imola ha annunciato la presentazione del ricorso contro la graduatoria di ripescaggio FIP che ha premiato la Viola: “la Virtus Pallacanestro Imola ritiene non conforme al rigoroso dettato normativo la “classifica delle squadre riserva” ammesse alla iscrizione al campionato Serie B Nazionale 2026/27 che è stata sorprendentemente elaborata dal Settore Agonistico Fip nella parte in cui ha ritenuto squadra prima classificata la Pall. Viola Reggio Calabria (classificata ultima nello spareggio a tre tra le non promosse dalla B Interregionale) piuttosto che la Virtus Pallacanestro Imola, quale prima società retrocessa avente diritto.

Ritenendo ai sensi dei vigenti regolamenti di avere prioritario titolo al ripescaggio in Serie B Nazionale rispetto alla società reggina, comunica che nelle prossime ore depositerà ricorso innanzi i competenti Uffici Fip, chiedendo la correzione della relativa determina e di ogni deliberazione connessa e consequenziale sin qui erratamente assunta dalla Fip, previa immediata inibitoria cautelare“.

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