Ripescaggio Viola, Imola presenta ricorso: “classifica sorprendente, noi abbiamo priorità”

Attraverso una nota stampa che riportiamo di seguito, a firma del presidente Stefano Loreti, la Virtus Pallacanestro Imola ha annunciato la presentazione del ricorso contro la graduatoria di ripescaggio FIP che ha premiato la Viola: “la Virtus Pallacanestro Imola ritiene non conforme al rigoroso dettato normativo la “classifica delle squadre riserva” ammesse alla iscrizione al campionato Serie B Nazionale 2026/27 che è stata sorprendentemente elaborata dal Settore Agonistico Fip nella parte in cui ha ritenuto squadra prima classificata la Pall. Viola Reggio Calabria (classificata ultima nello spareggio a tre tra le non promosse dalla B Interregionale) piuttosto che la Virtus Pallacanestro Imola, quale prima società retrocessa avente diritto.

Ritenendo ai sensi dei vigenti regolamenti di avere prioritario titolo al ripescaggio in Serie B Nazionale rispetto alla società reggina, comunica che nelle prossime ore depositerà ricorso innanzi i competenti Uffici Fip, chiedendo la correzione della relativa determina e di ogni deliberazione connessa e consequenziale sin qui erratamente assunta dalla Fip, previa immediata inibitoria cautelare“.