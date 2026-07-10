Ripescaggio Viola, ci siamo… quasi! B Nazionale mai così vicina: Pizzighettone out, la situazione in attesa dell’ufficialità

Ci siamo… quasi. Non possiamo ancora dirlo con certezza, manca la fatidica ufficialità di rito, ma la B Nazionale non è mai stata così vicina. È un’estate turbolenta quella neroarancio. La doppia delusione sul campo, con due finali perse, alle dita incrociate per il ripescaggio. Davanti, a quanto sembra, con un regolamento contorto, come contorte sono gran parte delle formule della FIP, ci sarebbe solo Pizzighettone. E nemmeno. Il club lombardo, infatti, ha ricevuto il disco rosso dalla Federazione per il mancato rispetto dei requisiti relativi al campo da gioco.

Tradotto: la Viola è prima nella lista delle ripescate, domanda ammessa, manca solo la ratifica del ripescaggio. Occhio al possibile ricorso di Imola, la grande incognita regolamentare di cui sopra. Una volta ratificato il ripescaggio, tocca mettersi sotto con allenatore e roster. Coach Cadeo si dedicherà alle giovanili, il nome caldo per la panchina è quello di Michele Carrea.

Una volta confermata la categoria e il passaggio in B Nazionale, con la quale ritornerà, probabilmente, anche il girone Nord (più siciliane), Myenergy dovrà mettere mano al portafogli e costruire un roster di alto livello, facendo anche quadrare le spese che aumenteranno, va da sé, insieme al livello delle avversarie. Occhio anche a possibili conferme di qualche big. Sarà un’estate caldissima.