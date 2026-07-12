Ripescaggio Messina, 4 posti liberi in D dopo la chiusura delle iscrizioni: la situazione

Quattro posti liberi, almeno. Questo il quadro emerso dopo la chiusura delle iscrizioni alla prossima stagione di Serie D 2026-2027. Dei 161 club interessati, 159 hanno depositato la documentazione che ora passerà al controllo della Co.Vi.So.D, il cui responso è atteso entro il 17 luglio. I due posti rimasti vacanti fra le aventi diritto riguardano Valmontone che ha rinunciato al campionato e Sora che non ha presentato domanda. La commissione di vigilanza dovrà esprimersi in merito agli eventuali ricorsi presentati entro le ore 14:00 del 23 luglio. Il 28 luglio è il termine ultimo in cui la Co.Vi.So.D fornirà i pareri motivati sui ricorsi proposti.

Gli altri due posti disponibili riguardano quello lasciato libero dal Rimini, fallito in Serie C e che dovrà ripartire dai campionati regionali e quello lasciato libero in C dalla Ternana, che con una nuova proprietà punta alla fusione con l’Orvietana e attende il parere vincolante del presidente federale Malagò. Il Foggia spera nel ripescaggio in C.

Le società che hanno presentato regolare domanda in Serie D

Di seguito le squadre, divise per Regione, che hanno presentato domanda di ammissione in Serie D. Da monitorare le situazioni di Fasano, Trapani, Siracusa, Enna e Certosa.

Abruzzo (6): Giulianova, L’Aquila, Lanciano, Notaresco, Santegidiese, Teramo

Basilicata (2): Francavilla, Melfi

Calabria (5): Digiesse PraiaTortora, Reggina, Sambiase, Vibonese, Vigor Lamezia

Campania (12): Afragolese, Ebolitana, Gelbison, Gladiator, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese, Real Forio, Real Aversa Normanna, Sarnese, Turris

Emilia Romagna (8): Cittadella Vis Modena, Correggese, Lentigione, Mezzolara, Nibbiano & Valtidone, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi

Friuli Venezia Giulia (4): Brian Lignano, Cjarlins Muzane, Lavarian Mortean Esperia, Triestina

Lazio (9): Albalonga, Anagni, Anzio, Aranova, Atl.Lodigiani, Certosa, Flaminia, Trastevere, Unipomezia, Valmontone.

Liguria (7): Celle Varazze, Fezzanese, Imperia, Ligorna, Millesimo, Sanremese, Sestri Levante

Lombardia (24): Arconatese, Brusaporto, Casatese, Club Milano, Crema, Leon, Milan Futuro U23, Oltrepo, Pavia, Pavonese, Pro Palazzolo, Pro Patria, Pro Sesto, Real Calepina, Rovato Vertovese, Sangiuliano City, Sant’Angelo, Scanzorosciate, Solbiatese, Tritium, Varese, Varesina, Villa Valle, Virtus Ciserano-Bergamo

Marche (7): Ancona, Atletico Ascoli, Fossombrone, K Sport Montecchio, Maceratese, Recanatese, Vigor Senigallia

Molise (2): Termoli, Venafro

Piemonte (9): Alessandria, Asti, Biellese, Borgosesia, Bra, Chisola, Gozzano, Saluzzo, Valenzana

Puglia (10): Bisceglie, Brindisi, Fasano, Fidelis Andria, Foggia, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Virtus Francavilla

Sardegna (5): Budoni, Latte Dolce, Monastir, Ossese, Sarrabus Ogliastra

Sicilia (13): Athletic Palermo, Avola, Castrumfavara, Enna, Gela, Igea Virtus, Licata, Milazzo, Modica, Nissa, Siracusa, Trapani, Ragusa

Toscana (14): Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Lucchese, Pistoiese, Pontedera, Prato, Rondinella M., San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza Pozzi, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana

Trentino Alto Adige (2): Obermais, Virtus Bolzano

Umbria (5): Angelana, Foligno, Orvietana-Ternana, Pietralunghese, Trestina

Umbria (5): Angelana, Foligno, Orvietana-Ternana, Pietralunghese, Trestina Veneto (15): Bassano Virtus, Caldiero Terme, Calvi Noale, Campodarsego, Chievo, Conegliano, Este, La Rocca Altavilla, Legnago Salus, Luparense, Mestre, Sandonà, Schio, Union Clodiense, Virtus Verona

Le domande di ripescaggio

Sono 13 i club che, entro i termini previsti, hanno presentato domanda di ammissione alla prossima stagione di Serie D.